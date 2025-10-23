Поток российской нефти в ведущие индийские НПЗ , который резко вырос после полномасштабного вторжения России в Украину, вскоре сократится почти до нуля. Об этом 23 октября пишет Bloomberg .

Это произошло после того, как США ввели новые санкции против компаний Роснефть и Лукойл.

Руководители ведущих индийских НПЗ, которые пожелали остаться неназванными, заявили, что последние ограничения Вашингтона фактически делают невозможным продолжение закупок.

С начала года Индия импортировала более 36% своей нефти из России, по данным аналитической компании Kpler. Это уже вызвало недовольство президента США Дональда Трампа и создало трудности в торговых переговорах после введения в августе дополнительных пошлин.

Традиционно Индия зависела от поставок из стран Ближнего Востока и не была крупным покупателем российской нефти. Однако ситуация резко изменилась в 2022 году после вторжения России в Украину и введения странами Большой семерки ценового потолка в $60 за баррель.

Это ограничение имело целью сократить доходы Кремля, не уменьшая глобальные объемы поставок. Хотя Индия избегает закупок нефти из Ирана и Венесуэлы из-за американских санкций, российские поставки были разрешенными и гораздо дешевле, пишет Bloomberg.

Новый шаг администрации Трампа непосредственно ударил по главным российским производителям и фактически остановил торговлю нефтью РФ. Это произошло именно тогда, когда индийские нефтепереработчики вернулись к работе после празднования Дивали.

Единственным возможным исключением может стать Nayara Energy — индийская компания, частично контролируемая Роснефтью. После вступления в действие санкций ЕС в июле она полностью перешла на переработку российской нефти.

В краткосрочной перспективе новые санкции означают, что заказы, которые должны были быть оформлены в ближайшие дни для отгрузки в ноябре и доставки в декабре, теперь преимущественно будут поступать из других стран. Переговоры о покупке российской нефти сорта Urals почти остановились еще с середины октября, когда Трамп заявил, что премьер Индии Нарендра Моди пообещал прекратить закупки российского сырья.

«После введения этих санкций индийским нефтяным компаниям придется гораздо быстрее свернуть закупки», — отметила основательница сингапурской аналитической компании Vanda Insights Вандана Хари, — «Но для Индии, которая еще три года назад вообще не покупала российскую нефть, это будет проще, чем для Китая».

Индия сейчас является крупнейшим покупателем российской нефти, транспортируемой по морю, однако новые санкции уже повлекли серьезные последствия и для китайского нефтяного рынка.

«Это, без сомнения, одно из самых серьезных решений США, но его эффективность может уменьшиться из-за распространения нелегальных финансовых схем», — считает аналитик Центра новой американской безопасности Рэйчел Зимба, — «Все зависит от того, насколько Китай и Индия побоятся вторичных санкций».

Государственные компании Indian Oil Corp., Bharat Petroleum, Hindustan Petroleum и Mangalore Refinery & Petrochemicals, которые обычно покупают нефть на спотовом рынке, не ответили на запрос агентства Bloomberg.

Также комментариев не предоставили Reliance Industries Ltd., имеющая долгосрочный контракт с Роснефтью, и Nayara Energy, на долю которой приходилось около 16% индийского импорта российской нефти в этом году.

27 августа вступили в силу 50-процентные пошлины США на товары из Индии, что является самым высоким тарифом в Азии, введенным Трампом для Индии, в том числе за закупку российской нефти.



19 августа министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Индия получает прибыль от резкого увеличения закупок российской нефти во время войны в Украине, и Вашингтон считает такую ситуацию неприемлемой.

Bloomberg писал, что в августе государственные НПЗ Индии временно отказывались от закупки российской нефти на фоне анонсированных США тарифов, но впоследствии вернулись к торговле с РФ.