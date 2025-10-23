Индия почти полностью сократит импорт российской нефти после санкций США против Роснефти и Лукойла — Bloomberg

23 октября, 08:49
Поделиться:
Поток российской нефти в Индию почти остановился из-за новых санкций США / Фото иллюстративное (Фото: REUTERS/Alexander Manzyuk)

Поток российской нефти в Индию почти остановился из-за новых санкций США / Фото иллюстративное (Фото: REUTERS/Alexander Manzyuk)

Поток российской нефти в ведущие индийские НПЗ, который резко вырос после полномасштабного вторжения России в Украину, вскоре сократится почти до нуля. Об этом 23 октября пишет Bloomberg.

Это произошло после того, как США ввели новые санкции против компаний Роснефть и Лукойл.

Руководители ведущих индийских НПЗ, которые пожелали остаться неназванными, заявили, что последние ограничения Вашингтона фактически делают невозможным продолжение закупок.

Реклама

С начала года Индия импортировала более 36% своей нефти из России, по данным аналитической компании Kpler. Это уже вызвало недовольство президента США Дональда Трампа и создало трудности в торговых переговорах после введения в августе дополнительных пошлин.

Читайте также:
Трамп считает, что Индия почти полностью прекратит импорт российской нефти до конца года

Традиционно Индия зависела от поставок из стран Ближнего Востока и не была крупным покупателем российской нефти. Однако ситуация резко изменилась в 2022 году после вторжения России в Украину и введения странами Большой семерки ценового потолка в $60 за баррель.

Это ограничение имело целью сократить доходы Кремля, не уменьшая глобальные объемы поставок. Хотя Индия избегает закупок нефти из Ирана и Венесуэлы из-за американских санкций, российские поставки были разрешенными и гораздо дешевле, пишет Bloomberg.

Новый шаг администрации Трампа непосредственно ударил по главным российским производителям и фактически остановил торговлю нефтью РФ. Это произошло именно тогда, когда индийские нефтепереработчики вернулись к работе после празднования Дивали.

Читайте также:
Трамп пообещал сохранить «огромные» пошлины для Индии, пока она не прекратит импорт российской нефти

Единственным возможным исключением может стать Nayara Energy — индийская компания, частично контролируемая Роснефтью. После вступления в действие санкций ЕС в июле она полностью перешла на переработку российской нефти.

В краткосрочной перспективе новые санкции означают, что заказы, которые должны были быть оформлены в ближайшие дни для отгрузки в ноябре и доставки в декабре, теперь преимущественно будут поступать из других стран. Переговоры о покупке российской нефти сорта Urals почти остановились еще с середины октября, когда Трамп заявил, что премьер Индии Нарендра Моди пообещал прекратить закупки российского сырья.

«После введения этих санкций индийским нефтяным компаниям придется гораздо быстрее свернуть закупки», — отметила основательница сингапурской аналитической компании Vanda Insights Вандана Хари, — «Но для Индии, которая еще три года назад вообще не покупала российскую нефть, это будет проще, чем для Китая».

Читайте также:
Замена поставок из России. Индия начала импортировать нефть из новой страны

Индия сейчас является крупнейшим покупателем российской нефти, транспортируемой по морю, однако новые санкции уже повлекли серьезные последствия и для китайского нефтяного рынка.

«Это, без сомнения, одно из самых серьезных решений США, но его эффективность может уменьшиться из-за распространения нелегальных финансовых схем», — считает аналитик Центра новой американской безопасности Рэйчел Зимба, — «Все зависит от того, насколько Китай и Индия побоятся вторичных санкций».

Государственные компании Indian Oil Corp., Bharat Petroleum, Hindustan Petroleum и Mangalore Refinery & Petrochemicals, которые обычно покупают нефть на спотовом рынке, не ответили на запрос агентства Bloomberg.

Читайте также:
Трейдеры требуют от Индии платить за российскую нефть юанями

Также комментариев не предоставили Reliance Industries Ltd., имеющая долгосрочный контракт с Роснефтью, и Nayara Energy, на долю которой приходилось около 16% индийского импорта российской нефти в этом году.

27 августа вступили в силу 50-процентные пошлины США на товары из Индии, что является самым высоким тарифом в Азии, введенным Трампом для Индии, в том числе за закупку российской нефти.

19 августа министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Индия получает прибыль от резкого увеличения закупок российской нефти во время войны в Украине, и Вашингтон считает такую ситуацию неприемлемой.

Читайте также:
Россия и Индия начали совместные военные учения

Bloomberg писал, что в августе государственные НПЗ Индии временно отказывались от закупки российской нефти на фоне анонсированных США тарифов, но впоследствии вернулись к торговле с РФ.

В Индии оценили потенциальный эффект повышения тарифов США до 50% на экономику страны. По словам главного экономического советника Индии Ананти Нагесварана, такие пошлины могут уменьшить ВВП Индии на 0,5−0,6% в текущем году.

Редактор: София Хушвахтова

Теги:   США Нефть Индия Роснефть Торговые санкции Санкции против России Лукойл Дональд Трамп Война России против Украины Российская нефть Поставки нефти импорт нефти

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies