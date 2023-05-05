Индия хочет производить российское оружие на собственной территории — СМИ 5 мая, 16:42 Флаг Индии (Фото:hari_mangayil/pixabay)

После встречи министров обороны Дели и Москва разрабатывают план производства в Индии российского военного оборудования и запчастей, сообщает Defence Express.

Министерство обороны Индии сообщило, что лидеры обсуждали участие российского оборонного комплекса в экономической инициативе индийского правительства Make in India (Сделать в Индии), направленной на увеличение внутреннего производства.

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Издание отмечает, что Индия зависит от России на 60% в своих закупках оружия и правительство премьер-министра Нарендры Моди пытается создать с россиянами совместные предприятия для развития индийской промышленности.

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Министры обороны Индии Раджнат Сингх и РФ Сергей Шойгу встретились 28 апреля на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества и обсудили военные связи, а также промышленное партнерство между двумя странами.

24 марта представитель ВВС Индии сообщил, что страна-агрессор Россия не может выполнить свои обязательства по поставкам оружия в Индию из-за полномасштабной войны, которую развязала против Украины.

В декабре 2022 года агентство Bloomberg сообщило, что премьер-министр Индии Нарендра Моди в 2022 году решил не проводить ежегодный личный саммит с российским диктатором Путиным после его ядерных угроз Украине. При этом Индия отказывается обвинять Россию в агрессии против Украины и за последний год увеличила закупки российской нефти.

