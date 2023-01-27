Специфичный тип. Для экономик Южной Азии 2022 год оказался тяжелым. Но среди них выгодно выделяется Индия — The Economist 27 января, 08:21 Сотрудник работает в подразделении по экспорту машиностроительных товаров в производственном центре Фаридабад на окраине Нью-Дели, Индия, 13 января (Фото:REUTERS/Manoj Kumar)

Лео Мирани корреспондент The Economist в Азии рассказывает об успехах Индии на фоне других азиатских стран в 2022 году и угрозах, с которыми столкнется ее экономика в 2023 году.

Матеріал опубліковано у спецвипуску журналу НВ Світ попереду 2023 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікацію заборонено.

Небагато регіонів світу ввійдуть у 2023 рік в такому стані, як Південна Азія. Лише подивіться, як там минув 2022-й. На Шрі-Ланці економіка пережила колапс, інфляція сягнула 70%, продовольство та паливо опинилися в дефіциті, а народне повстання змусило президента тікати із країни. Пакистан балансував на межі дефолту, страждав від біблійних повеней, що призвели до збитків приблизно на $32−40 млрд, і вимушений миритися з руйнівним впливом Імрана Хана — експрем'єра-бешкетника, який робить країну некерованою.

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У Бангладеш сталися жахливі аварії на промислових підприємствах і нові повені, а населенню уривається терпець щодо мільйона біженців рохінджа, яких громадяни мають підтримувати. Непал зіткнувся зі зменшенням валютних резервів.