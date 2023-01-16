Слон толстеет, дракон худеет. Обогнав Китай в 2023 году, Индия станет самой населенной страной мира — The Economist 16 января, 15:26 Эксклюзив NV В Мумбаи празднуют Понгал — фестиваль урожая, 15 января 2023 года (Фото:REUTERS/Niharika Kulkarni)

Хотя экономика Китая примерно в шесть раз больше, растущее население Индии поможет ей догнать соседа, прогнозирует Брук Анджер, старший редактор онлайн-контента журнала The Economist.

Матеріал опубліковано у спецвипуску журналу НВ Світ попереду 2023 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікацію заборонено.



Китай віками був найбільш населеною країною світу. У 1750 році тут налічувалося 225 млн жителів — понад чверть усього населення планети. Індія, яка тоді не була політично об'єднаною країною, мала приблизно 200 млн населення, що робило її другою в рейтингу. У 2023 році вона перехопить першість. В ООН припускають, що населення Індії перевищить населення Китаю 14 квітня. Прогнозується, що наступного дня населення Індії становитиме 1.425.775.850 осіб.



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Сама по собі першість у рейтингу не є великою цінністю, але вона сигналізує про важливі речі. Той факт, що Індія не має постійного місця в Раді безпеки, тоді як Китай його має, буде видаватися дедалі більш неправильним. Хоча економіка Китаю приблизно в шість разів більша, зростаюче населення Індії допоможе їй наздогнати сусіда. Очікується, що в період від сьогодні й по 2050 рік Індія забезпечуватиме понад шосту частину зростання світового обсягу населення працездатного віку (від 15 до 64 років).