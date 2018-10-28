28 октября 2018, воскресенье

"Индийского американца" Апу заберут из Симпсонов из-за расизма

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Персонаж из Симпсонов - Апу
flickr

Персонаж из Симпсонов - Апу

Сценаристы Симпсонов хотят забрать из мультсериала персонажа Апу Нахасапимапетилона.

Об этом сообщает Indiewire.

По сценарию Апу является владельцем магазина Kwik-E-Mart. В 2017 году вышел фильм Проблема Апу, в котором поднимался вопрос расистского изображение персонажа в Симпсонах. Зрители мультсериала начали жаловаться, что Апу изобразили в оскорбительном свете, что искажает впечатление об индийских американцах.

В 2017 году проюсер сериала Ади Шанкар объявил конкурс для авторов, целью которого было превратить Апу на «смешное и реалистичное отображение индейцев в Америке».

Но потом ему сообщили, что Апу вообще будут убирать из сериала. Продюсер добавил, что по этому поводу громких заявлений делать не будут: «Просто вырежут, чтобы избежать противоречий».

Смотрите также

Читайте в свежем номере журнала Новое Время

ЗОЛОТЫЕ ВРЕМЕНА: НВ публикует список 100 самых богатых украинцев

ПУТЕШЕСТВИЯ: телеведуший Дмитрий Комаров называет лучшие страны

АРХИВ: США отправляли на Вьетнамскую войну призывников с низким IQ

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове