"Индийского американца" Апу заберут из Симпсонов из-за расизма

Сценаристы Симпсонов хотят забрать из мультсериала персонажа Апу Нахасапимапетилона.

Об этом сообщает Indiewire.

По сценарию Апу является владельцем магазина Kwik-E-Mart. В 2017 году вышел фильм Проблема Апу, в котором поднимался вопрос расистского изображение персонажа в Симпсонах. Зрители мультсериала начали жаловаться, что Апу изобразили в оскорбительном свете, что искажает впечатление об индийских американцах.

В 2017 году проюсер сериала Ади Шанкар объявил конкурс для авторов, целью которого было превратить Апу на «смешное и реалистичное отображение индейцев в Америке».

Но потом ему сообщили, что Апу вообще будут убирать из сериала. Продюсер добавил, что по этому поводу громких заявлений делать не будут: «Просто вырежут, чтобы избежать противоречий».

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