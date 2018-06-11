Индия взялась за знахарей, которые клеймят детей раскаленным железом

Когда традиционный целитель приложил горячую глину к груди двухлетней Кушбу Лал, она умерла. Теперь предпринимаются шаги для криминализации практики, которая продолжает уносить жизни, пишет The Guardian.

Джамна Лал ворочается на своей неудобной древней плетеной койке, казалось бы, неспособный понять, что он может быть ответственен за смерть своей двухлетней дочери. Он думает какое-то время и в конце концов кивает: "Да, я тоже ответственен. Я решил отвезти ее в бхопу вместо больницы, и должен столкнуться с последствиями".

У дочери Лала Кушбу появились проблемы с дыханием в январе прошлого года. Как и многие семьи в деревнях вокруг Бхилвары в южном индийском штате Раджастан, он не сразу подумал о том, чтобы отвезти ее в больницу.

Люди в этих местах обращаются к бхопам или знахарям, которые считают, что, если обжечь грудную клетку ребенка горячим куском железа, глины или тканью, это выжжет определенный нерв и вылечит их от некоторых болезней.

Кушбу прижгли грудь куском горячей глины. Ее состояние ухудшилось, и ее быстро положили в больницу. Она прожила еще восемь дней прежде чем умерла.

70-летняя знахарка Лади Вайшнав показывает кусок глины, похожий на те, которые используют для клеймления детей / Фото: Танзель Ур Рехман / Asia Press

"Мои предки делали это много лет, - говорит 65-летний Лал, - Мы все это делаем. Мы приводили мою старшую дочь Нараю в бхопу, когда она была маленькой, и она поправилась, и мы думали, что Кушбу тоже поправится".

На следующий день после смерти Кушбу ее отец был арестован. Тело Кушбу забрали на вскрытие. "Я понятия не имел, почему там была полиция", - говорит Лал, который работает фермером и чернорабочим, часто зарабатывая всего 300 рупий (меньше $4,5) в день.

В соответствии с индийским Законом о правосудии в отношении несовершеннолетних от 2015 года он, фактически, безрассудно проигнорировал безопасность Кушбу, отведя ее в бхопу.

С тех пор как она была назначена председателем комитета по защите детей Раджастана, Суман Триведи работала над тем, чтобы положить конец традиции клеймления детей. "Когда я была социальным работником, я сталкивалась со многими удручающими случаями несправедливости, но у меня не было власти, чтобы что-то сделать, - говорит она, - Через комитет по защите детей у меня есть полномочия для реальных изменений".

Поняв, что ни одна организация не изучает эту практику, она начала задавать вопросы. "Я обнаружила, что Закон о правосудии в отношении несовершеннолетних охватывает случаи жестокости в отношении детей, и я решила использовать закон для изменения практики".

Триведи проинструктировала больницы в Бхилваре, чтобы они сообщали ей, когда к ним попадет ребенок после клеймления. Хотя трое детей умерли, с 2016 года она передала 14 дел в полицию, и сейчас они ждут суда.

Одна из арестованных - знахарка, обвиняемая в клеймлении Кушбу, 70-летняя Лади Вайшнав. "За последние 20 лет я лечила около 40 детей, и никто из них никогда не умирал, - говорит она, - Я была потрясена и почувствовала боль, когда услышала о смерти маленькой девочки, но отец хотел, чтобы я это сделала. Он пришел ко мне".

"Я изучила методы у другого (бхопы - ред.) много лет назад. Я не знаю, как, но эти дети вылечивались через 20 минут после клеймления. Это работало много раз".

Ее 35-летний сын Сатьянараян, у которого есть шрам от клеймления на груди, говорит: "Она много лет делает добро. Многие дети были излечены. Но на этот раз что-то пошло не так".

Вайшнав, которая ожидает суда, настаивает, что она никогда не станет клеймить другого ребенка. "Я говорю всем, что я больше не делаю этого. И я говорю другим бхопам перестать. Все может пойти не так, и этим детям нужно пойти в больницу".

Знахарка Лади Вайшнав и ее сын Сатьянараян / Фото: Танзель Ур Рехман / Asia Press

Триведи говорит, что клеймление вышло из-под контроля. "Это из-за отсутствия образования и уровня неграмотности в этих областях, - объясняет она, - Государственное здравоохранение не доходит до широких масс, и в этих сообществах думают, что старые средства исцелят их ребенка".

Но она считает, что добивается прогресса. "В первый раз, когда мы заявили о таком случае в полицию, была сильная оппозиция. Родители рассердились. Но клеймить ребенка - это неправильно. Если вы сделаете лепешку и окунете ее в горячее масло, оно сожжет вашу кожу. Эти родители разогревают разные материалы и клеймят своих детей. Как ребенок должен чувствовать себя? Они могут выразить свою боль только плачем".

"Я знаю, что у родителей не плохие намерения. Они хотят, чтобы их ребенок поправился, но они не понимают, что путь, который они выбирают, является неправильным. Мне нужно сообщить людям, что это преступление, и я должна принять некоторые строгие решения. Но результаты говорят сами за себя. Сегодня проблем с клеймлением меньше, потому что люди знают, что, если их поймают, я начну против них дело, и теперь они боятся".

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Но пока бхопы утверждают, что прекратили эту практику, старшие члены семей все еще используют эти методы. Когда 65-летняя Панибай из деревни в окрестностях Бхилвары увидела прошлым летом, что у ее трехлетнего внука Сундара лихорадка и обезвоживание, она сожгла угол своего сари в костре и три раза обожгла его грудь. В течение 24 часов ему стало хуже. Следующие шесть дней он провел в больнице.

У ее 35-летнего сына Раджу Калбалии тоже есть шрам от клеймления на груди. Он понимает, почему мать заклеймила его сына, но признает, что он был встревожен, когда услышал об этом. "Моя мама сделала то, что она должна была сделать, - говорит он, - В этих местах нет медицинской помощи, поэтому у нас есть этот обычай, и это срабатывало для многих детей здесь".

"Но я почувствовал боль, когда услышал, что мой сын испытал это. Я знаю, что это нехорошо, и я говорю сообществу, что это нехорошо. Мы должны использовать больницы ради наших детей".

Панибай была арестована и тоже ожидает суда. Если ее признают виновной, ей грозит большой штраф и минимум три года в тюрьме за жестокое обращение с детьми.

Доктор Радха Шаям Шротрия, руководитель отделения педиатрии в государственной больнице при Медицинском колледже в Бхилваре, за последние два года видела 11 случаев клеймления.

"Этих детей доставляют сюда очень больными, и их очень трудно лечить. Клеймление находится на брюшной стенке, иногда в виде надреза, иногда в виде отпечатка, но родители не понимают, что то, что они делают, неправильно. Когда мы узнаем, что они были заклеймлены, мы вызываем полицию, и поскольку мы делаем это последние два года, мы видим, что количество таких случаев падает. Но мы не можем просто наказывать родителей, нам нужно их консультировать. Если их дети болеют, они должны пойти в больницу. Эти родители не хотят убивать своего ребенка, но эти родители невежественны и очень ошибаются, я испытываю сильное сочувствие к ним".

Нареш Парик из благотворительной организации Mewar Sewa Sansthan, которую поддерживает организация Plan International, является членом комитета по защите детей. Он говорит: "Мы столкнулись с множеством проблем, пока мы оказывали давление на эти сообщества, чтобы их остановить. Но сейчас люди осведомлены, и они знают о последствиях. Люди злятся на нас, но мы сталкиваемся с их гневом лицом к лицу. Я чувствую, что это наша моральная обязанность".

Триведи добавляет: "Я думаю, что мы на правильном пути. Уже снизилось количество случаев клеймления, и даже если это займет несколько лет, в конечном итоге оно исчезнет из нашего общества".

Джамна Лал смотрит на маленькую фотографию своей дочери размером с паспортную. "Я потерял своего ребенка, я никогда не верну ее. Я больше не буду использовать бхоп, мы должны использовать больницы", - говорит он.

Перевод НВ