10 июня 2018, воскресенье

Индиец из королевской гвардии надел тюрбан на парад в честь дня рождения Елизаветы II

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Шаранприт Сингх Лалл - солдат королевской гвардии

Шаранприт Сингх Лалл - солдат королевской гвардии

На параде в честь дня рождения Елизаветы II 22-летний британский гвардеец индийского происхождения Шаранприт Сингх Лалл надел дастар — обязательный традиционный головной убор сикхов в форме тюрбана.

Об этом сообщает CNN.

За торжественной церемонией наблюдали его родители и сестра, наряду с тысячью другими солдатами королевской гвардии.

Лалл начал служить в британской армии в январе 2016 года.

Елизавета II празднует два дня рождения в году. Первый она отмечает в день своего появления на свет — 21 апреля. Второй, официальный, королева отмечает в одну из суббот июня.

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