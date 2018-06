Индиец из королевской гвардии надел тюрбан на парад в честь дня рождения Елизаветы II

На параде в честь дня рождения Елизаветы II 22-летний британский гвардеец индийского происхождения Шаранприт Сингх Лалл надел дастар — обязательный традиционный головной убор сикхов в форме тюрбана.

Об этом сообщает CNN.

За торжественной церемонией наблюдали его родители и сестра, наряду с тысячью другими солдатами королевской гвардии.

Лалл начал служить в британской армии в январе 2016 года.

Елизавета II празднует два дня рождения в году. Первый она отмечает в день своего появления на свет — 21 апреля. Второй, официальный, королева отмечает в одну из суббот июня.

So proud of Charanpreet Singh Lall to be the first Sikh to wear a turban at #TroopingtheColour what an honour #QueensBirthday pic.twitter.com/xgs8KZNxRd