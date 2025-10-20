Секретная служба США обнаружила вблизи международного аэропорта Палм-Бич охотничью башню, с которой было видно место, где президент Дональд Трамп выходит из самолета Air Force One, пишет NBC News , ссылаясь на источник.

Представитель Секретной службы Энтони Гуглиелми отметил, что после обнаружения подозрительного сооружения вблизи аэропорта к расследованию инцидента присоединилось Федеральное бюро расследований.

По его словам, ведомство тесно сотрудничает с ФБР и местными правоохранителями в округе Палм-Бич. Во время предварительных мер безопасности перед прибытием президента в Палм-Бич, которые включали использование специальных технологий и тщательные физические проверки, специалисты обнаружили вблизи международного аэропорта предметы, представляющие интерес для следствия.

Чиновник отметил, что инцидент не повлиял на движение транспорта или передвижения людей, и на месте не было лиц, связанных с инцидентом.

По данным источника NBC, знакомого с ходом расследования, место, где обнаружили подозрительный объект, расположено через дорогу от части аэропорта, которую обычно используют для стоянки частных самолетов, в том числе и самолета Дональда Трампа.

Источник также уточнил, что президентский самолет Air Force One обычно не находится в этой зоне, однако из-за строительных работ его могут временно размещать именно там, как это уже было в прошлом.

Инцидент произошел через несколько недель после того, как Райана Раута признали виновным в попытке убийства Трампа на поле для гольфа в Палм-Бич из снайперского гнезда, которое он установил в кустах возле забора.

59-летнему Рауту выставили обвинения по пяти федеральным уголовным пунктам, включая попытку убийства одного из кандидатов в президенты, нападение на федерального офицера и многочисленные преступления с применением огнестрельного оружия.

Предыдущее покушение на Трампа произошло 13 июля 2024 года, когда 20-летний Томас Мэтью Крукс открыл огонь из винтовки на предвыборном митинге Трампа в городе Батлер, штат Пенсильвания, в результате чего политик получил ранение в ухо. Стрелка ликвидировали.