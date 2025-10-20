К расследованию присоединилось ФБР. Во Флориде обнаружили охотничью башню с видом на трап самолета Трампа Air Force One — NBS News

20 октября, 09:39
Секретная служба США обнаружила охотничью башню (Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz)

Секретная служба США обнаружила вблизи международного аэропорта Палм-Бич охотничью башню, с которой было видно место, где президент Дональд Трамп выходит из самолета Air Force One, пишет NBC News, ссылаясь на источник.

Представитель Секретной службы Энтони Гуглиелми отметил, что после обнаружения подозрительного сооружения вблизи аэропорта к расследованию инцидента присоединилось Федеральное бюро расследований.

По его словам, ведомство тесно сотрудничает с ФБР и местными правоохранителями в округе Палм-Бич. Во время предварительных мер безопасности перед прибытием президента в Палм-Бич, которые включали использование специальных технологий и тщательные физические проверки, специалисты обнаружили вблизи международного аэропорта предметы, представляющие интерес для следствия.

Чиновник отметил, что инцидент не повлиял на движение транспорта или передвижения людей, и на месте не было лиц, связанных с инцидентом.

По данным источника NBC, знакомого с ходом расследования, место, где обнаружили подозрительный объект, расположено через дорогу от части аэропорта, которую обычно используют для стоянки частных самолетов, в том числе и самолета Дональда Трампа.

Источник также уточнил, что президентский самолет Air Force One обычно не находится в этой зоне, однако из-за строительных работ его могут временно размещать именно там, как это уже было в прошлом.

Инцидент произошел через несколько недель после того, как Райана Раута признали виновным в попытке убийства Трампа на поле для гольфа в Палм-Бич из снайперского гнезда, которое он установил в кустах возле забора.

59-летнему Рауту выставили обвинения по пяти федеральным уголовным пунктам, включая попытку убийства одного из кандидатов в президенты, нападение на федерального офицера и многочисленные преступления с применением огнестрельного оружия.

Предыдущее покушение на Трампа произошло 13 июля 2024 года, когда 20-летний Томас Мэтью Крукс открыл огонь из винтовки на предвыборном митинге Трампа в городе Батлер, штат Пенсильвания, в результате чего политик получил ранение в ухо. Стрелка ликвидировали.

