Возле посольства РФ в Берлине задержали женщину с ножом, которая угрожала охране

13 октября, 09:27
Возле российского посольства в центре Берлина задержали женщину (Фото: Jörg Zägel via Wikipedia)

Возле российского посольства в центре Берлина задержали женщину, которая угрожала ножом сотруднице полиции, охранявшей здание.

Об этом сообщила полиция Берлина.

По данным правоохранителей, инцидент произошел 11 октября.

Отмечается, что женщина приблизилась к сотруднице охраны, поднесла нож к ее лицу и начала угрожать. После того как охранница достала табельное оружие, женщина сбежала. Вскоре ее задержали полицейские.

При этом, по данным правоохранителей, 31-летняя задержанная «выкрикивала ксенофобские оскорбления».

Из-за ее подозрительного поведения сотрудники доставили женщину в клинику, где у нее также взяли образец крови.

7 сентября неизвестный дрон сбросил пластиковый пакет с краской на территорию посольства страны-агрессора России в Швеции.

