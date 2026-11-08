Мужчина сбросил на землю немецкий флаг и заменил его на палестинский (Фото: Кадры видео rbb24 via Facebook)

В Берлине 8 ноября 22-летний мужчина поднялся на флагшток высотой почти 30 метров перед зданием Рейхстага и заменил немецкий флаг на палестинский.

Об этом, в частности, сообщило Tagesschau.

Новостной портал rbb24 опубликовал видео инцидента. На нем видно, как мужчина снял немецкий флаг и бросил его на землю.

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Правоохранители сообщили, что двое других мужчин в возрасте 20 и 32 лет стояли у флагштока и помогали ему.

Полиция задержала двоих мужчин, в то время как 22-летний молодой человек оставался наверху, закрепленный альпинистской обвязкой. Около 12:30 он самостоятельно спустился вниз. Полицейские с помощью пожарных сняли палестинский флаг.

Из-за повреждения механизма подъема на флагштоке флаг Германии не удалось сразу же поднять снова.

В полиции сообщили, что мужчину, который забрался на флагшток, задержали, а двух других отпустили после установления их личностей.

Отдел государственной безопасности Управления уголовной полиции Германии расследует инцидент как возможное посягательство на государственные символы, умышленное повреждение имущества, нарушение берлинского закона о свободе собраний и незаконное проникновение на чужую территорию.