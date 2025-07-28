В Британии самолет EasyJet экстренно сел из-за угроз пассажира о бомбе и выкриками Аллаху Акбар

После экстренной посадки самолет уже ждало полицейское спецподразделение (Фото: REUTERS/Joanna Plucinska/File Photo)

Пассажир рейса EasyJet из Лондона-Лутона в Глазго устроил инцидент на борту, начав выкрикивать " Аллаху Акбар" и заявляя о наличии бомбы. Из-за его действий экипаж принял решение об экстренной посадке.

По словам очевидцев, мужчина вышел из туалета, поднял руки и выкрикнул, что на самолете есть взрывчатка. Он кричал:

«Остановите самолет. Найдите бомбу. Смерть Америке. Смерть Трампу»,

Трое пассажиров быстро скрутили его, а члены экипажа изъяли его багаж с полок.

После экстренной посадки самолет уже ждало полицейское спецподразделение. Представители шотландской полиции сообщили, что 41-летний мужчина задержан и находится под стражей.

«Мы считаем, что инцидент локализован, и нет признаков причастности других лиц. Нам известно о видеозаписях, которые распространяются в интернете, — их проверяют антитеррористические службы», — отметили правоохранители.

Событие произошло на фоне четырехдневного визита в Шотландию президента США Дональда Трампа, который проводит там политические встречи и играет в гольф.