В Британии самолет EasyJet экстренно сел из-за угроз пассажира о бомбе и выкриками Аллаху Акбар
После экстренной посадки самолет уже ждало полицейское спецподразделение (Фото: REUTERS/Joanna Plucinska/File Photo)
Пассажир рейса EasyJet из Лондона-Лутона в Глазго устроил инцидент на борту, начав выкрикивать "Аллаху Акбар" и заявляя о наличии бомбы. Из-за его действий экипаж принял решение об экстренной посадке.
Об этом сообщает The Telegraph.
По словам очевидцев, мужчина вышел из туалета, поднял руки и выкрикнул, что на самолете есть взрывчатка. Он кричал:
«Остановите самолет. Найдите бомбу. Смерть Америке. Смерть Трампу»,
Трое пассажиров быстро скрутили его, а члены экипажа изъяли его багаж с полок.
После экстренной посадки самолет уже ждало полицейское спецподразделение. Представители шотландской полиции сообщили, что 41-летний мужчина задержан и находится под стражей.
«Мы считаем, что инцидент локализован, и нет признаков причастности других лиц. Нам известно о видеозаписях, которые распространяются в интернете, — их проверяют антитеррористические службы», — отметили правоохранители.
Событие произошло на фоне четырехдневного визита в Шотландию президента США Дональда Трампа, который проводит там политические встречи и играет в гольф.