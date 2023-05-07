Инцидент с российским Су-35. Миссия Frontex приостановила полеты над Черным морем 7 мая, 18:25 Самолет польской пограничной службы (Фото:Польская пограничная служба/Twitter)

Патрульные рейсы Службы охраны внешних границ ЕС Frontex в Черном море временно приостановлены из-за опасного инцидента между самолетом польской пограничной службы и российским истребителем Су-35.

Об этом сообщает польское радио RMF24.

Отмечается, что полеты не начнутся до тех пор, пока румынская сторона не заверит, что работа пограничников будет безопасной.

Операцией в Черном море руководит Румыния и вместе с Польшей продолжает расследовать инцидент.

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5 мая российский истребитель Су-35, примерно в 60 км к востоку от воздушного пространства Румынии, перехватил самолет L410 TURBOLET, принадлежащий польской пограничной службе.

❗️Niebezpieczne zdarzenie z udziałem #samolotSG i rosyjskiego myśliwca.

Rosyjski SU35 wleciał bez kontaktu radiowego na teren operacyjny wyznaczony przez Rumunię,wykonał agresywne i niebezpieczne manewry,w wyniku których załoga #funkcjonariuszeSG utraciła kontrolę i wysokość

1/⬇️ pic.twitter.com/ZCDQtndyH2 — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) May 7, 2023

Польский самолет в сотрудничестве с румынской пограничной полицией выполнял обычную патрульную миссию в международном воздушном пространстве над Черным морем.

В результате инцидента два боевых самолета Румынии и два — Испании, предназначенные для выполнения задач воздушной полиции, были подняты по тревоге Объединенным центром воздушных операций НАТО.

