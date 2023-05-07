Инцидент с российским Су-35. Миссия Frontex приостановила полеты над Черным морем
Самолет польской пограничной службы (Фото:Польская пограничная служба/Twitter)
Патрульные рейсы Службы охраны внешних границ ЕС Frontex в Черном море временно приостановлены из-за опасного инцидента между самолетом польской пограничной службы и российским истребителем Су-35.
Об этом сообщает польское радио RMF24.
Отмечается, что полеты не начнутся до тех пор, пока румынская сторона не заверит, что работа пограничников будет безопасной.
Операцией в Черном море руководит Румыния и вместе с Польшей продолжает расследовать инцидент.
5 мая российский истребитель Су-35, примерно в 60 км к востоку от воздушного пространства Румынии, перехватил самолет L410 TURBOLET, принадлежащий польской пограничной службе.
Польский самолет в сотрудничестве с румынской пограничной полицией выполнял обычную патрульную миссию в международном воздушном пространстве над Черным морем.
В результате инцидента два боевых самолета Румынии и два — Испании, предназначенные для выполнения задач воздушной полиции, были подняты по тревоге Объединенным центром воздушных операций НАТО.