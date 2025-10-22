Машина врезалась в ворота возле Белого дома, водителя задержали

22 октября, 13:29
Поделиться:
В США машина врезалась в ворота Белого дома (Фото: Скриншот видео Scott Thuman / X)

В США машина врезалась в ворота Белого дома (Фото: Скриншот видео Scott Thuman / X)

Вечером 21 октября неизвестный въехал на автомобиле в ворота для машин Секретной службы США возле Белого дома.

Об этом сообщает Секретная служба США.

Авария произошла около 22:37 по местному времени (5:37 по Киеву).

Правоохранители задержали водителя машины. Само транспортное средство после проверки было объявлено безопасным.

Реклама

https://twitter.com/ScottThuman/status/1980854262742609973

В настоящее время идет расследование инцидента.

Как сообщает The New York Times, в момент инцидента президент США Дональд Трамп находился в Белом доме. Белый дом не был закрыт, но дорога, ведущая к воротам, была перекрыта, пока полиция оттягивала авто.

22 сентября в США арестовали мужчину, который светил лазерной указкой на вертолет с американским президентом Дональдом Трампом на борту.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   США ДТП Авария Белый дом

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies