Машина врезалась в ворота возле Белого дома, водителя задержали
В США машина врезалась в ворота Белого дома (Фото: Скриншот видео Scott Thuman / X)
Вечером 21 октября неизвестный въехал на автомобиле в ворота для машин Секретной службы США возле Белого дома.
Об этом сообщает Секретная служба США.
Авария произошла около 22:37 по местному времени (5:37 по Киеву).
Правоохранители задержали водителя машины. Само транспортное средство после проверки было объявлено безопасным.
В настоящее время идет расследование инцидента.
Как сообщает The New York Times, в момент инцидента президент США Дональд Трамп находился в Белом доме. Белый дом не был закрыт, но дорога, ведущая к воротам, была перекрыта, пока полиция оттягивала авто.
22 сентября в США арестовали мужчину, который светил лазерной указкой на вертолет с американским президентом Дональдом Трампом на борту.