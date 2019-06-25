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Имя нового премьер-министра Британии официально объявят 23 июля

25 июня, 15:46
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skeeze/pixabay.com

Финальная предвыборная кампания кандидатов завершится 17 июля

Британская Консервативная партия 23 июля объявит имя победителя в борьбе за пост лидера партии и, соотвественно, премьер-министра страны.

Об этом сообщает The Economic Times.

Сейчас за пост борются глава МИД Великобритании Джереми Хант и экс-глава МИД Борис Джонсон, обошедшие восемь других претендентов.

Последним этапом выборов должно стать голосование по почте, в котором примут участие 160 тыс. членов Консервативной партии Великобритании.

Финальная предвыборная кампания остающихся кандидатов завершится 17 июля в Лондоне. В период с 6 по 8 июля члены партии получат по почте бюллетени и должны будут сдать их до 21 июля.

Напомним, что бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон продолжает уверенно лидировать в борьбе за кресло премьер-министра страны.

Теги:   Борис Джонсон Великобритания

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