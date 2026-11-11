Палата представителей США отклонила попытку импичмента Хегсета, демократы обещают отстранить его позже

Палата представителей США отклонила попытку объявить импичмент министру обороны Питу Хегсету. В то же время демократы заявили, что планируют добиться его отстранения после перехода контроля над Конгрессом к их партии.

Об этом сообщает NBC News 10 ноября.

Палата представителей, в которой большинство составляют республиканцы, 211 голосами против 204 отклонила передачу резолюции об импичменте в профильный комитет. Таким образом, инициатива не получила дальнейшего рассмотрения.

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Резолюцию предложил конгрессмен-республиканец Томас Масси, обвинивший Хегсета в нарушении правил ведения войны во время операций США в Иране, Йемене, Венесуэле и Карибском бассейне. Масси стал единственным республиканцем, поддержавшим эту инициативу.

«Кто-то должен наконец поставить точку и спросить: будем ли мы исполнять действующие законы? Будем ли мы соблюдать Конституцию?» — заявил конгрессмен.

В то же время даже республиканцы, критикующие министра обороны, не считают, что его действия подпадают под категорию «тяжких преступлений и проступков», необходимых для импичмента.

Хегсет назвал попытку отстранить его от должности «фарсом» и политическим шоу. Он настаивает на том, что все военные операции Пентагона были законными, а также сравнил эту инициативу с двумя попытками импичмента Дональда Трампа во время его первого президентского срока.

Трамп также поддержал министра в соцсети Truth Social, поставив ему оценку «A с тремя плюсами» за защиту от «обиженного, разъяренного, потерпевшего поражение бывшего конгрессмена».

Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис, который, по прогнозам, может стать спикером в январе, пообещал добиться отстранения Хегсета.

«Мы выгоним Хегсета», — заявил он.

4 ноября телеканал CBS News со ссылкой на несколько информированных источников сообщил, что президент США Дональд Трамп после поражения республиканцев на промежуточных выборах 3 ноября начал обсуждать с советниками возможную замену министра обороны Пита Хегсета. В то же время публично Трамп заявил, что доволен работой Хегсета и не планирует его увольнять.

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5 ноября CNN со ссылкой на источники в Республиканской партии сообщило, что Палата представителей может в ближайшее время проголосовать за импичмент министру обороны Питу Хегсету, которого обвиняют в негативных последствиях войны в Иране.

Сам Хегсет 5 ноября опубликовал в X видео, в котором заявил, что «импичмент не сработает».

9 ноября конгрессмен-республиканец от штата Кентукки Томас Мэсси инициировал голосование по вопросу импичмента Пита Хегсета.

В частности, он обвиняет Хегсета в нарушении Конституции США.

«Участвуя в боевых действиях в Иране более 90 дней без разрешения Конгресса, министр Хегсет нарушает закон и должен быть привлечен к ответственности», — заявил Масси.

В тот же день глава Пентагона заявил, что утром 10 ноября проведет пресс-конференцию в ведомстве (первую с 5 мая). Он также подчеркнул, что его не беспокоит инициатива конгрессмена-республиканца Томаса Масси, планирующего повторно внести резолюцию о его импичменте.