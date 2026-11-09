В США сенатор-республиканец инициировал процедуру импичмента Хегсета

Об этом 9 ноября сообщает британская медиакорпорация ВВС.

В частности, Масси обвиняет Хегсета в нарушении Конституции США.

«Участвуя в боевых действиях в Иране более 90 дней без разрешения Конгресса, министр Хегсет нарушает закон и должен быть привлечен к ответственности», — заявил конгрессмен.

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Как пишет ВВС, попытка импичмента Хегсета, скорее всего, закончится неудачей — учитывая, что нынешний состав Конгресса, в котором у республиканцев большинство, останется работать до января 2027 года.

Однако, как заявляет Масси, он хочет подтолкнуть президента Дональда Трампа к увольнению Хегсета еще до того, как демократы смогут инициировать собственную процедуру его импичмента.

«Мои усилия по импичменту министра Хегсета — это гораздо более мягкая версия того, что нас ждет, когда демократы в следующем году получат контроль над Палатой представителей и Сенатом. Они будут проводить слушания и судебные разбирательства. Президент Трамп должен заменить министра Хегсета сейчас, пока он еще может добиться утверждения его преемника в Сенате», — заявил конгрессмен.

Как напоминают в ВВС, импичмент в США министру федерального уровня объявляли крайне редко. «Для отстранения министра от должности импичмент должен быть одобрен обеими палатами Конгресса. За всю историю США Палата представителей голосовала за импичмент лишь двум членам кабинета, но Сенат не одобрил ни один из этих случаев», — пишет издание.

Теперь, когда Масси внес свою резолюцию об импичменте, спикер Палаты представителей Майк Джонсон должен в течение двух дней назначить время для ее рассмотрения.

«Помимо прямого голосования по резолюции, Палата представителей может проголосовать за передачу ее в комитет или за отклонение», — подытожили в ВВС.

4 ноября телеканал CBS News со ссылкой на несколько информированных источников сообщил, что президент США Дональд Трамп после поражения республиканцев на промежуточных выборах 3 ноября начал обсуждать с советниками возможную замену министра обороны Пита Хегсета. В то же время публично Трамп заявил, что доволен работой Хегсета и не планирует его увольнять.

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5 ноября CNN со ссылкой на источники в Республиканской партии сообщил, что Палата представителей может в ближайшее время проголосовать за импичмент министру обороны Питу Хегсету, которого обвиняют в негативных последствиях войны в Иране.

Сам Хегсет 5 ноября опубликовал в X специальный видеокомментарий, в котором заявил, что «импичмент не сработает».

9 ноября глава Пентагона заявил, что утром 10 ноября проведет пресс-конференцию в ведомстве (первую с 5 мая). Он также подчеркнул, что его не беспокоит инициатива конгрессмена-республиканца Томас Масси, планирующего повторно внести резолюцию об его импичменте.