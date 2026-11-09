«Что я такого сделал?» Трамп не верит, что демократы начнут процедуру его импичмента

Президент США Дональд Трамп не верит, что демократы начнут против него новую процедуру импичмента. Он считает, что «заслужил самую высокую оценку».

«Я не могу себе этого представить (новой процедуры импичмента — ред.). Что же я такого сделал?» — сказал Трамп в интервью CBS.

По его словам, два года, в течение которых он возглавляет страну, стали «лучшими за всю историю президентства». Трамп добавил, что за укрепление границы он «заслужил самую высокую оценку».

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Кроме того, глава Белого дома считает, что его также «очень высоко оценивают» за то, что он «добился высылки из страны опасных лиц».

«Но в то же время я от этого теряю, поскольку мы также депортировали людей, у которых была хорошая работа, а их единственным проступком, единственным нарушением закона было то, что они нелегально въехали в страну», — сказал президент США.

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Он заверил, что хотел бы сотрудничать с демократами в вопросе иммиграции.

3 ноября в США прошли промежуточные выборы в Конгресс. Демократическая партия одержала на них победу и будет контролировать обе палаты Конгресса, в которых до этого большинство имели республиканцы.

Согласно результатам опроса Politico, 54% американцев считают, что Трамп совершил правонарушения, являющиеся основанием для импичмента. Более 41% респондентов ответили, что Трамп использовал пост президента для получения финансовой выгоды для себя или своей семьи.

Дональд Трамп — первый в истории Соединенных Штатов президент, которому дважды за время пребывания на посту объявляли импичмент. Первый импичмент был объявлен Палатой представителей в декабре 2019 года. Однако тогда Сенат отказался отстранить Трампа от власти.

13 января 2021 года Палата представителей США проголосовала за импичмент Дональда Трампа. Это решение поддержали 232 человека, против высказались 197. Среди тех, кто голосовал «за», оказалось 10 республиканцев.

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Согласно результатам опроса The Washington Post, ABC News и Ipsos, обнародованным 18 октября 2026 года, деятельность Трампа одобряют лишь 33% американцев, а 66% — не одобряют. Это самый низкий показатель за оба его срока.