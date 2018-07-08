Имя, создающее проблемы. Истории троих людей по имени Джихад, живущих в США и Великобритании

На что похожа ваша жизнь, если любящие родители назвали вас именем, которое провоцирует шок, грубость или глупые шутки? BBC опросила троих людей по имени Джихад - доктора из Чикаго, известного сирийского актера и молодого инженера с палестинских территорий, строящего свою жизнь в Лондоне.

Актер Джихад Абдо

В арабоговорящих странах Джихад (иногда произносится как Джехад) - это совершенно нормальное имя, которым можно назвать ребенка. Само слово означает "борьба за благородное дело". И во времена до теракта 11 сентября, после которого это слово в общественном сознании было связано с терроризмом, оно было обычным именем.

Для Джихада Абдо, одного из самых известных сирийских актеров, это было имя, которое знали миллионы его поклонников. Под этим именем его стали преследовать власти. Под этим именем он разбился на машине после того, как правительство Сирии сочло, что он его критикует в LA Times.

Абдо приказали дать телевизионное интервью в поддержку президента Асада. Он отказался и бежал из страны.

Его убежищем были Соединенные Штаты, но ему вскоре пришлось отвечать за свое имя.

Абдо приказали дать телевизионное интервью в поддержку президента Асада. Он отказался и бежал из страны.

"Я отправился в Америку в октябре 2011 года, - объясняет Абдо по телефону из Парижа, в перерыве съемок американской комедийной драмы Патриот. Каждый раз, когда я представлялся людям, я мгновенно видел эту.. реакцию".

"Особенно на Среднем Западе, когда люди слышали, что меня зовут Джихад, первое, что появлялось в их сознании, - это образ террористов-смертников и джихадистов, которые атакуют армию в Афганистане или Ираке", - вспоминает он.

Абдо, чье самое популярное телешоу имело аудиторию 50 млн человек, просто не мог прекратить карьеру в Лос-Анджелесе. У него было 100 неудачных прослушиваний, и он зарабатывал на жизнь, работая доставщиком пиццы в Domino's.

Он понял, что чтобы продолжить карьеру, ему придется потерять свое имя.

"Я просто представляю кого-то на противоположной стороне, в моей стране, с именем, которого мы боимся. Он не сможет прославиться под этим именем в большом развлекательном бизнесе", - объясняет Абдо.

"И как говорил Шекспир 400 лет назад: "Что такое имя? Я сказал - изменю его. Мне нравится мое имя, но я также хочу выжить. Я считаю себя непредвзятым парнем, так же, как и свою жену. Осмелюсь сказать, что мы не беспокоимся о том, какое у нас имя. Мы беспокоимся о нашей миссии в мире, нашей этике и наших достижениях", - добавляет актер.

Он хотел назваться Джудом. но остановился на имени Джей - простом, безобидном - американском.

Мне нравится мое имя, но я также хочу выжить.

Все изменилось за один вечер, "потому что Джей для них прекрасный парень - это ассоциируется у них с Джеем Лено или.. прекрасными людьми - людьми, с которыми им комфортно. Это "не отражается на их чувствах", скажем так".

По его словам, его семья считает, что это забавно.

"Но они полностью понимают, потому что то же самое произошло с именем Усама много лет назад. То же самое произошло в России с именем Коба после смерти Сталина. То же самое произошло с Адольфом в Германии. Я не хочу иметь проблемы из-за моего имени, когда мой ум совершенно другой - и мое сердце", - рассказывает актер.

55-летний Абдо, по-прежнему использует свое первоначальное имя в Сирии и на Ближнем Востоке. И некоторые американские друзья отвергли его переименование.

"Они сказали: "Могу я продолжать называть тебя Джихадом? Потому что я ненавижу это непонимание всего, что за пределами Америки"", - вспоминает Абдо.

Педиатр Джихад Шошара

49-летний Джихад Шошара всю свою жизнь прожил в Чикаго, он работает старшим педиатром.

Его мать - американка мексиканского происхождения, а отец из Дамаска. В детстве его дразнили за "странное" имя.

Джихад Шошара с маленьким пациентом в Иордании / Фото: Jihad Shoshara

"В Сирии и Ливане, и в Леванте вообще... это не как имя Джейкоб, которое вы слышите от каждого четвертого или пятого человека, но это отнюдь не редкость, - объясняет он, - Это имя унисекс. Я встречал женщин, которых зовут Джихад. И оно даже не исключительно исламское, потому что есть христиане, которых зовут Джихад".

Но это совсем не об Америке 1970-х.

Джихад Шошара сделал тот же выбор, что и его тезка-актер в возрасте 12 или 13 лет.

"Все время в средней школе, в старшей школе и даже в колледже я назывался именем Джей, - говорит он, - Я бы не скрывал своего настоящего имени, но было проще не привлекать внимания и не сталкиваться с трудностями".

Он хорошо помнит, когда и почему он снова начал называть себя именем Джихад.

"Я как раз закончил университет, и у меня был год промежутка между колледжем и медицинской школой. Я провел лето в качестве психолога в детском лагере. Поэтому на следующий день после выпускного я отправился в этот лагерь в сельской местности Висконсина. Я пришел, познакомился с персоналом, с детьми..".

Джихада Шошару вдохновили вернуться к использованию своего имени восьмилетние дети в детском лагере, в котором он работал после окончания колледжа / Фото: Jihad Shoshara

"И я сказал: "Привет, меня зовут Джихад", и, прежде чем я успел сказать: "..но вы можете называть меня Джей", они такие, "О, Джихад, хорошо, круто!" И я подумал: "Эй, если восьмилетние дети могут правильно произносить это имя, то я тоже должен".

Сейчас он говорит: "Это отличный способ начать разговор!".

Хотя и по разным причинам, оба Джихада соглашаются, что не назвали бы своим именем ребенка.

"Думаю нет, потому что в мусульманской традиции не принято называть детей теми же именами с приставкой "младший"", - размышляет доктор.

Оба Джихада соглашаются, что не назвали бы своим именем ребенка

"Определенно нет", - говорит актер.

Джихад Абдо не считает себя религиозным, а Джихад Шошара говорит, что пытается быть соблюдающим мусульманином. Но между работой врача и гуманитарной работой в Сирийским американским медицинском обществе, которая включает миссии по оказанию медицинской помощи сирийским беженцам в Иордании, остается мало времени.

"Я стараюсь быть соблюдающим. Поэтому я называю себя мусульманином. Совершаю ли я все молитвы? Нет!" - смеется он.

Инженер Джехад Фадда

Самый молодой человек из троих, с которыми пообщались журналисты, - 32-летний Джехад Фадда - считает, что его имя осложняет его отношения с религией из-за предположений, которые делают люди.

Джехад Фадда говорит, что не пьет и носит бороду не потому, что он мусульманин / Фото: Jehad Fadda

"Я не очень религиозный человек, и для меня это вопрос, на который нужно ответить: насколько я хочу, чтобы это было для меня важно? Я знаю, что религия играет некую роль в моей жизни, но я все еще не могу отвести ей определенное место", - размышляет он.

"Когда на меня смотрят люди, мне кажется, что у меня не остается личного выбора. "Значит, ты не пьешь, потому что ты мусульманин". Хорошо, я не пью, да, но это не обязательно потому, что я мусульманин, может быть, у меня есть другие причины".

Джехад родом из Наблуса на западном берегу Иордана в Палестинской автономии, он приехал в Великобританию семь лет назад, чтобы учиться на втором курсе - в области телекоммуникаций в Ньюкасле. Он гордится тем, что его назвали в честь деда, и когда перед ним встал вопрос "быть Джехадом или не быть?", решил сохранить имя.

Я знаю, что религия играет некую роль в моей жизни, но я все еще не могу отвести ей определенное место

Как и многие 30-летние мужчины в Лондоне, Джехад совсем не бреет бороду - из-за моды, введенной городскими хипстерами. Некоторые, возможно, скажут, что он провоцирует троллинг.

Вопрос об этом вызывает смех.

"Если вы мусульманин, и вы смотрите на мою бороду, вы поймете, что это не мусульманская борода, потому что мусульмане не носят бороду с усами. Это то, на что стоит обратить внимание! Это считается негигиеничным".

Для пассажиром-мусульман аэропорта бывают источником стресса, но Джехад считает себя одним из счастливчиков. "Ничего драматического никогда не случалось, - говорит он, - но быть случайно выбранным для проверки или не так уж случайно - это нормально".

Он старается не говорить на арабском языке в терминалах аэропортов и считает, что его жена на самом деле не носит платок, чтобы облегчить им жизнь.

"Если я где-то потеряю мою жену, она никогда не будет громко звать меня по имени. Нигде в публичном месте", - улыбается Джехад.

Если миссис Фадда должна позвать своего мужа в общественном месте, она выходит из ситуации, используя прозвище.

"Джу-Джу. Я не думаю, что мы когда-то записывали его, - смеется мужчина, - Я бородатый парень ростом шесть футов и кто-то зовет меня Джу-Джу!"

Перевод НВ