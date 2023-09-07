Сын Медведева курировал проект для незаконной «паспортизации» украинцев на оккупированных территориях

7 сентября, 16:44
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Дмитрий Медведев и его сын Илья оба являются членами путинской партии Единая Россия (Фото:Сайт партии Единая Россия)

Дмитрий Медведев и его сын Илья оба являются членами путинской партии Единая Россия (Фото:Сайт партии Единая Россия)

28-летний сын заместителя главы совета безопасности РФ Дмитрия Медведева Илья курировал создание портала для раздачи паспортов страны-террориста России жителям временно оккупированных территорий. Об этом пишут российские пропагандисты РБК в четверг, 7 сентября.

В пресс-службе путинской партии Единая Россия заявили, что Илья Медведев «со стороны партии курировал реализацию проекта по созданию портала Я в России» для жителей украинских территорий, временно захваченных страной-агрессором. Медведев-старший на совещании партии объявил, что «министерство цифрового развития» закончило разработку портала, на котором российские оккупанты обещают «госуслуги» украинцам с оккупированных территорий.

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27 сентября 2022 года российские оккупанты объявили «результаты» псевдореферендумов на территории временно оккупированных районов в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях, нарисовав от 87% до 99% «поддержки».

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Российский диктатор Владимир Путин 30 сентября подписал с главарями террористических организаций «Л/ДНР» и коллаборантами в Херсонской и Запорожской областях юридически никчемные «договоры» об аннексии захваченных территорий Украины.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Единая Россия Дмитрий Медведев Российский паспорт Оккупированные территории Война России против Украины Временно оккупированные территории

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