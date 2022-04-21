Кива запросил политическое убежище и гражданство в РФ — документ 21 апреля, 15:17 Цей матеріал також доступний українською Илья Кива (Фото:zagittya.com.ua)

Бывший народный депутат Верховной Рады от ОПЗЖ Илья Кива, подозреваемый в госизмене, запросил в России, где сейчас пребывает, политическое убежище и гражданство.

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Соответствующий документ-обращение к российскому диктатору Владимиру Путину Кива опубликовал в своем Telegram-канале.

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В обращении экс-нардеп заявил, что вел в Украине «активную борьбу с фашизмом», за что на него завели ряд уголовных дел якобы по политическим мотивам. В связи с этим он запросил гражданство в России.

«Сегодня в этот непростой период для России, которая взяла на себя миссию освобождения Украины, я хочу и готов разделить все тягости. Я дисциплинированный, сильный человек, который осознает ответственность за свои поступки, готов встать в строй России и продолжить борьбу за интересы наших братских народов. Прошу разрешить предоставить мне политическое убежище и возможность быть гражданином Российской Федерации. Клянусь верно выполнять возложенные на меня обязательства, укреплять государственные границы и защищать Российскую Федерацию, как свою Родину», — пишет Кива.

Фото: Илья Кива/Telegram

Перед началом войны России против Украины нардеп от ОПЗЖ Илья Кива сбежал в Испанию. Сейчас он находится в Москве и посещает эфиры российских пропагандистов, где распространяет фейки об Украине.

В марте Верховная Рада Украины лишила Илью Киву мандата народного депутата. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова объявила экс-нардепу о подозрении относительно посягательства на территориальную целостность Украины и госизмены.

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