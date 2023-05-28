Беспилотники пытались атаковать НПЗ в Краснодарском крае РФ — росСМИ 28 мая, 09:32 Пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе после атаки беспилотников 4 мая (Фото:kondratyevvi/Telegram)

В ночь на воскресенье, 28 мая, несколько беспилотников пытались атаковать Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ.

Как сообщает издание Baza, все дроны были якобы сбиты.

Часть обломков упали на территории НПЗ, но утверждается, что инфраструктура завода не пострадала.

По данным Telegram-канала Shot, беспилотники были замечены около двух часов ночи. После их падения возникло задымление.

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Ильский НПЗ уже был атакован ударными дронами 4 и 5 мая.

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В результате был разрушен один резервуар и загорелся второй, который был на 85% заполнен дизтопливом.

