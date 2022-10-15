Очередная серия твитов. Илон Маск написал о возможности ядерного удара со стороны России, США, Европы и «уничтожении за полчаса» 15 октября, 15:30 Илон Маск (Фото:REUTERS/Stephen Lam/File Photo)

Основатель SpaceX Илон Маск заявил в Twitter, что у России есть возможность «полностью уничтожить США и Европу с помощью ядерных ракет менее чем за 30 минут и наоборот».

Об этом он написал, реагируя на твит одного из пользователей, комментировавшего учения по ядерному сдерживанию в Европе, которые НАТО планирует начать 17 октября.

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«Но ни один умный человек не начнет ядерную войну? Проблема с этой логикой состоит в том, что если бы мы имели дело с умными людьми, мы не имели бы войны в первую очередь», — написал Маск.

По словам миллиардера, «удивительное количество людей» не знает, что Россия может «полностью уничтожить США и Европу», используя ядерные ракеты, «менее чем за 30 минут». Маск заявил, что Соединенные Штаты и Европа могут сделать то же самое относительно РФ.

«Конечно, было бы безумием использовать их, но безумием было бы и вообще оказаться в такой ситуации», — написал он.

Ранее Маск написал серию скандальных твитов, в которых предлагал Украине пойти на территориальные уступки России, обосновывая свой «мирный план» угрозой применения ядерного оружия.

Твиты с предложением Маска утихомирить агрессора вызвали возмущение среди украинских и иностранных политиков, журналистов и общественных деятелей. В Кремле же назвали «положительным фактом» скандальные посты миллиардера, а заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что «Маск молодец».

После скандала в Twitter Маск заявил, что «все еще очень поддерживает Украину», но боится эскалации.



СМИ сообщали, что Маск перед серией скандальных твитов мог разговаривать с российским диктатором Владимиром Путиным. Эту информацию опровергли и сам миллиардер, и в Кремле.