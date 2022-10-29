«Птица на свободе или в новой клетке?». Илон Маск анонсировал создание совета по модерации контента в Twitter 29 октября, 11:43 Миллиардер Илон Маск купил Twitter (Фото:REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Социальная сеть Twitter сформирует специальный совет для модерации контента «со значительно разными точками зрения» после того, как ее приобрел основатель SpaceX и Tesla Илон Маск.



Об этом миллиардер заявил 28 октября.

Такой совет будет принимать решения о судьбе ранее заблокированных аккаунтов. Изменений в политике модерации контента в Twitter еще не было.

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«До созыва этого совета не будет приниматься никаких важных решений по содержанию или восстановлению аккаунта», — написал Маск.

Как пишет Reuters, после покупки Twitter бизнесмена «засыпали» просьбами и требованиями владельцы заблокированных аккаунтов и политики. Среди них — российские пропагандисты и представители кремлевского режима.

«Жители твиттера замерли в предвкушении новой эпохи… Илон Маск гарантирует незабываемые ощущения от необычной модерации. Птичка таки получила свободу или просто перебралась в новую клетку?» — спросил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Ранее СЕО компаний Tesla и SpaceX Илон Маск намекнул на то, что уже закрыл соглашение о покупке Twitter — позже завершил покупку соцсети за $44 миллиарда, уволив троих руководителей. Он заверил сотрудников, что не будет сокращать 75% штата компании.

В июле Илон Маск заявил, что прекращает свое соглашение с Twitter. Суд Twitter против Маска из-за отказа бизнесмена купить соцсеть за $44 млрд был назначен на 17−21 октября.

За две недели до начала слушаний Маск заявил, что готов купить Twitter.