«Птица на свободе или в новой клетке?». Илон Маск анонсировал создание совета по модерации контента в Twitter

29 октября, 11:43
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Миллиардер Илон Маск купил Twitter (Фото:REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Миллиардер Илон Маск купил Twitter (Фото:REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Социальная сеть Twitter сформирует специальный совет для модерации контента «со значительно разными точками зрения» после того, как ее приобрел основатель SpaceX и Tesla Илон Маск.

Об этом миллиардер заявил 28 октября.

Такой совет будет принимать решения о судьбе ранее заблокированных аккаунтов. Изменений в политике модерации контента в Twitter еще не было.

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«До созыва этого совета не будет приниматься никаких важных решений по содержанию или восстановлению аккаунта», — написал Маск.

https://twitter.com/elonmusk/status/1586149451348910081?s=20&t=Fhb37pW719-BhrZOiFhZ8Q

Как пишет Reuters, после покупки Twitter бизнесмена «засыпали» просьбами и требованиями владельцы заблокированных аккаунтов и политики. Среди них — российские пропагандисты и представители кремлевского режима.

«Жители твиттера замерли в предвкушении новой эпохи… Илон Маск гарантирует незабываемые ощущения от необычной модерации. Птичка таки получила свободу или просто перебралась в новую клетку?» — спросил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1586256691691241475?s=20&t=odNmuFk3JFsCUi7t0gE2CA

Ранее СЕО компаний Tesla и SpaceX Илон Маск намекнул на то, что уже закрыл соглашение о покупке Twitter — позже завершил покупку соцсети за $44 миллиарда, уволив троих руководителей. Он заверил сотрудников, что не будет сокращать 75% штата компании.

В июле Илон Маск заявил, что прекращает свое соглашение с Twitter. Суд Twitter против Маска из-за отказа бизнесмена купить соцсеть за $44 млрд был назначен на 17−21 октября.

За две недели до начала слушаний Маск заявил, что готов купить Twitter.

https://www.youtube.com/watch?v=hk_qE_242QA
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Twitter Илон Маск Михаил Подоляк

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