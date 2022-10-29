«Птица на свободе или в новой клетке?». Илон Маск анонсировал создание совета по модерации контента в Twitter
Миллиардер Илон Маск купил Twitter (Фото:REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
Социальная сеть Twitter сформирует специальный совет для модерации контента «со значительно разными точками зрения» после того, как ее приобрел основатель SpaceX и Tesla Илон Маск.
Об этом миллиардер заявил 28 октября.
Такой совет будет принимать решения о судьбе ранее заблокированных аккаунтов. Изменений в политике модерации контента в Twitter еще не было.
«До созыва этого совета не будет приниматься никаких важных решений по содержанию или восстановлению аккаунта», — написал Маск.
Как пишет Reuters, после покупки Twitter бизнесмена «засыпали» просьбами и требованиями владельцы заблокированных аккаунтов и политики. Среди них — российские пропагандисты и представители кремлевского режима.
«Жители твиттера замерли в предвкушении новой эпохи… Илон Маск гарантирует незабываемые ощущения от необычной модерации. Птичка таки получила свободу или просто перебралась в новую клетку?» — спросил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Ранее СЕО компаний Tesla и SpaceX Илон Маск намекнул на то, что уже закрыл соглашение о покупке Twitter — позже завершил покупку соцсети за $44 миллиарда, уволив троих руководителей. Он заверил сотрудников, что не будет сокращать 75% штата компании.
В июле Илон Маск заявил, что прекращает свое соглашение с Twitter. Суд Twitter против Маска из-за отказа бизнесмена купить соцсеть за $44 млрд был назначен на 17−21 октября.
За две недели до начала слушаний Маск заявил, что готов купить Twitter.