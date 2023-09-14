У Маска спросили, стоило ли его эго жизней украинцев — видео 14 сентября, 17:56 Илон Маск (Фото:REUTERS/Tingshu Wang/File Photo)

Глава SpaceX и Tesla Илон Маск не ответил на вопрос журналистов по поводу отключенных терминалов Starlink в оккупированном Крыму. Об этом сообщает Sky News.

Когда Маск выходил из здания Федерального управления гражданской авиации в Вашингтоне, журналист Sky News спросил, стоили ли его невежество и самолюбие жизней украинцев. Маск не ответил. Он также не ответил на вопрос, оценил ли он похвалу российского диктатора Путина.

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7 сентября телеканал CNN сообщил со ссылкой на отрывок из новой биографии Маска авторства Уолтера Айзексона, что в 2022 году бизнесмен якобы тайно приказал своим инженерам отключить Starlink возле побережья оккупированного Крыма, чтобы сорвать атаку Сил обороны на российский Черноморский флот. По словам биографа, Маск опасался, что страна-агрессор Россия ответит на атаку «ядерным оружием».

Вскоре Маск заявил, что не отключал спутниковую сеть, потому что она не была там активирована, но и не согласился подключать ее там для Украины. По его словам, он стал бы «соучастником большого акта войны». Маск заявил, что является гражданином США и не считает себя предателем из-за своего решения.

Позже миллиардер утверждал, что отказался включить Starlink в оккупированном Крыму по просьбе Украины из-за «санкций США против России».

Ночью 13 сентября в результате успешной атаки Сил обороны в доках в оккупированном Севастополе были повреждены российские большой десантный корабль Минск и подлодка Ростов-на-Дону. В украинской разведке считают, что они не подлежат восстановлению.

Аналитики платформы NetBlocks зафиксировали сильный международный сбой в работе спутникового интернета от SpaceX в ночь с 12 на 13 сентября.