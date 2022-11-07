Маск посоветовал американцам поддержать Республиканскую партию на промежуточных выборах в Конгресс 7 ноября, 20:24 Илон Маск (Фото:REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Глава SpaceX и Tesla, а также новый владелец Twitter Илон Маск призвал американцев голосовать за Республиканскую партию на промежуточных выборах в Конгресс США.

У себя в Twitter Маск обратился к «независимо мыслящим» избирателям и заявил, что «разделение власти сдерживает худшие крайности обеих партий».



«Я рекомендую голосовать за республиканский Конгресс, учитывая, что президент — демократ», — написал он.

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По мнению бизнесмена, убежденные демократы и республиканцы «никогда не будут голосовать за соперников», и «только независимые избиратели решают, кто главный».

Некоторые пользователи в комментариях процитировали апрельский твит Маска, в котором он говорил, что платформа должна быть политически нейтральной.

На промежуточных выборах в США 8 ноября будут заполняться все 435 мест в Палате представителей и треть мест в Сенате.

Ранее The New York Times сообщила, что, по мнению экспертов американской компании по кибербезопасности Recorded Future, РФ пытается вмешаться в промежуточные выборы в Конгресс.

Аналитики обратили внимание, что в конце лета в социальных сетях активизировались фейковые аккаунты, публикующие контент, направленный на дискредитацию демократов. По мнению экспертов, эти профили связаны с Россией.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявлял, что двухпартийная поддержка Украины останется на высоком уровне после промежуточных выборов в США.