Американский миллиардер Илон Маск заявил, что президент США Дональд Трамп должен получить «должное» после того, как Белый дом объявил, что Израиль согласился на 60-дневное прекращение огня в секторе Газы .

Об этом сообщает Newsweek.

Отмечается, что похвала Трампу может стать «оливковой ветвью» от Маска в напряженный момент динамики их отношений.

«Кредит там, где он нужен. Дональд Трамп успешно решил несколько серьезных конфликтов по всему миру», — написал Маск на X.

Похвала прозвучала после того, как во вторник Трамп объявил, что Израиль согласился на соглашение о прекращении огня, которое будет передано ХАМАС после консультаций с другими странами на Ближнем Востоке.

Однако как пишет издание, несмотря на похвалу, Маск остается решительно настроенным против «одного великого прекрасного законопроекта» Трампа, который он назвал «отвратительной мерзостью» и «политическим самоубийством».

В частности, в понедельник, 30 июня, Маск заявил, что законодатели-республиканцы, которые выступали за сокращение федеральных расходов, но поддержали законопроект Трампа, «должны с позором опустить голову».

Маск также заявил, что создаст новую политическую партию и будет работать над тем, чтобы вытеснить на праймериз любых республиканцев в Конгрессе, которые заявляли, что выступают за сокращение государственных расходов, но потом проголосовали за законопроект.

Тогда Трамп ответил ему в своей соцсети Truth Social, что Маск «может получить больше субсидий, чем любой человек в истории, и без субсидий Илону, вероятно, пришлось бы закрыть магазин и вернуться домой в Южную Африку».

После того, как Маск покинул Белый дом в конце мая, его отношения с Трампом значительно ухудшились. Он стал ярым критиком «большого красивого законопроекта» Трампа, который, по его мнению, увеличит государственный долг США и сведет на нет экономию, которой, по его словам, удалось достичь благодаря DOGE.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль согласился на необходимые условия для заключения 60-дневного прекращения огня в секторе Газа.

В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты приближаются к достижению соглашения между Израилем и ХАМАС. По словам президента, переговоры по ситуации в секторе Газа находятся на завершающей стадии.