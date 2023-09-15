«Может быть м*даком». Демон для близкого окружения и «полезный идиот» для РФ: как Илон Маск «спасает мир» — факты из новой биографии 15 сентября, 15:14 Сюжет Маск на слушаниях о контроле за искусственным интеллектом в Сенате США, 14 сентября 2023 года (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Посол России убедил Илона Маска в неотвратимости российского ядерного удара в случае атаки ВСУ по объектам РФ в оккупированном Крыму, в то время как сам предприниматель регулярно включает в общении с близкими людьми и коллегами «режим демона».



Это лишь некоторые факты из новой биографии Илона Маска, написанной американским журналистом Уолтером Айзексоном. Ранее он издал подробные жизнеописания Стива Джобса, Генри Киссинджера, Бенджамина Франклина и Альберта Эйнштейна.



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Чтобы рассказать миру о настоящем Маске, Айзексон собирал информацию два года — провел многочисленные интервью с самим предпринимателем, работниками его компаний, друзьями и членами семьи, включая бывших жен и отца, который ранее почти не общался с прессой. Кроме того, биограф Маска получил возможность просмотреть некоторые его электронные письма, переписку и участвовать во встречах с участием предпринимателя.



Предваряя выход книги, Уолтер Айзексон также написал на основе ее фрагментов колонку в The Washington Post (хотя впоследствии отредактировал ее часть, касавшуюся Украины, в соответствии с новыми оправданиями Маска) и дал несколько больших интервью. В западных СМИ также вышли многочисленные обзоры его книги с самыми яркими цитатами из нее.



NV собрал самые интересные из новых фактов, которые мир узнал об Илоне Маске из этой биографии: его действиях в отношении Украины и личности в целом.



«Может быть м*даком»: природа Илона Маска

Как метко подмечает в своем обзоре The Vox, в книге Айзексона есть знаковая повторяющаяся фраза: некоторые из описанных им вещей соответствуют «природе Маска», тогда как другие — «не в его природе». В частности The Vox перечисляет:



Обложка новой биографии Илона Маска / Фото: Amazon

«В природе» Маска, согласно Айзексону: стремление к полному контролю; одержимость; сопротивление правилам и нормам; нечувствительность; любовь к драме, хаосу и срочности.



В то же время не соответствуют «природе» Маска, по Айзексону: уважение; эмпатия; сдержанность; способность к сотрудничеству; инстинкт заботиться о том, как сказанное им влияет на людей вокруг; любовь к своим детям; отпуска.



«Он лишен тех эмоциональных рецепторов, которые вырабатывают повседневную доброту, тепло и желание нравиться. В нем не было „заложено“ сочувствие, — пишет биограф Илона Маска. — Или, если выражаться менее техническими терминами, он может быть м*даком [an asshole]».



Маск, Украина и Starlink: искусственная драма от самопровозглашенного « спасителя» мира

Подробный рассказ о том, как Маск неоднократно пытался помешать Вооруженным силам Украины применять Starink для важных операций в Крыму и на востоке Украины, Айзексон выложил в открытом доступе на странице The Washington Post и дополнительно детализировал в интервью этому же изданию. Из этих рассказов стали известны следующие факты.



Февраль 2022: Маск видел в передаче Starlink возможность предстать « героем». Он обещал Зеленскому приехать в Украину после войны

Айзексон напоминает, что в первые же часы российского вторжения хакерская атака РФ вывела из строя спутник компании Viasat, которая обеспечивала связь в Украине — в частности на него полагались украинские банки и государственные учреждения. Также помехам подверглась система управления и связи украинских вооруженных сил, что затрудняло оборону. Украинские власти, в частности вице-премьер-министр Михаил Федоров, призвали Илона Маска предоставить Украине терминалы спутниковой связи Starlink.



Тот согласился: через два дня в Украину прибыли первые 500 терминалов. Доставить их так быстро помогли власти США: Айзексон приводит фрагмент переписки Маска, в котором президент SpaceX Гвинн Шотвелл докладывает ему о готовности военных США помочь с транспортировкой и предоставить «определенную компенсацию». «Круто. Звучит отлично», — ответил Маск. Биограф пишет, что предприниматель также поговорил в Zoom с президентом Украины Владимиром Зеленским, «обсудил логистику более широкого развертывания [Starlink в Украине] и пообещал посетить Украину, когда закончится война».



Далее Айзексон переходит к тому, как в детстве Маск — «худощавий и социально неуклюжий мальчишка, которого избили на школьной площадке в Южной Африке» — любил представлять себя героем, «спешащим на помощь и участвующим в эпических квестах». «Он увлекался комиксами, и непоколебимый пыл супергероев производил на него впечатление», — пишет биограф.

«Они всегда пытаются спасти мир, в своих трусах поверх одежды, или в этих обтягивающих железных костюмах, что действительно довольно странно […] Но они пытаются спасти мир», — цитирует Маска автор. По мнению Айзексона, «война в Украине, когда ни одна другая компания или даже страна не могла поддерживать работу спутников связи, предоставила ему возможность на глазах у всех проявить свои гуманитарные инстинкты, играя супергероя, — пишет биограф — Это также выявило всю проблематичность [ситуации], когда сложную критическую военную инфраструктуру контролирует частное лицо со столь переменчивым характером, пусть часто и с добрыми намерениями».

Сентябрь 2022: Маск заблокировал Starlink для операции ВСУ в Крыму, услышав « страшилки» о ядерной войне от посла РФ

Далее Айзексон подробно описывает наращивание мощностей Starlink в Украине и чрезвычайную пользу этой связи для ВСУ — пока в сентябре 2022 года Маск не начал регулировать его возможности, препятствуя украинским силам.



Биограф Маска, который часто контактировал с ним в течение последних двух лет, вспоминает, как тогда в один из вечеров предприниматель начал присылать панические сообщения на его телефон. «Он включил на полную свой «маскианский» режим «кризис-герой-драма», — описывает эмоции владельца SpaceX Айзексон.



«Это может стать огромной катастрофой», — написал ему Маск. Далее в телефонном разговоре он заявил о «нетривиальной вероятности» ядерной войны, за развязывание которой, по мнению Маска, частично мог стать ответственным Starlink. Выяснилось, что украинские военные пытались осуществить тайную атаку на российский флот, базирующийся в Севастополе, отправив «шесть малых подводных [морских] дронов, начиненных взрывчаткой, и использовав Starlink, чтобы навести их на цель».



Айзексон пишет, что на тот момент Маск как раз успел поговорить с послом России в Соединенных Штатах и тот якобы «прямо сказал ему, что украинская атака на Крым однозначно приведет к ядерному ответу». «Маск очень подробно объяснил мне российские законы и доктрины, которые требовали такого ответа», — пишет биограф. Он также опровергает, что Маск напрямую говорил с Владимиром Путиным — Айзексону он заявил лишь о контактах с российским послом.



Поэтому Маск решил не включать покрытие Starlink в 100-км зоне у побережья Крыма, однако украинские военные не знали о таком его решении. Когда же командованию ВСУ стало известно о том, что из-за отключения Starlink успешная атака невозможна, Маск «получил мощную волну звонков и сообщений с просьбой включить покрытие». В частности Михаил Федоров тайно поделился с ним подробностями того, как морские дроны могут сыграть решающую роль в борьбе Украины за свободу. Федоров убеждал Маска, что они способны «уничтожить любой крейсер или подводную лодку». «Я ни с кем не делился этой информацией. Я просто хочу, чтобы вы — человек, который меняет мир с помощью технологий — это знали», — подчеркнул украинский вице-премьер в переписке.



Илон Маск в ответ признал, что поражен разработкой Украины, однако отказался включить покрытие Starlink возле Крыма. Он заявил, что Украина якобы «заходит слишком далеко и напрашивается на стратегическое поражение». Маск также обсудил ситуацию с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли, объяснив им, что он не хочет, чтобы Starlink использовали «в наступательных целях». Кроме того, Маск еще раз позвонил российскому послу, чтобы заверить его, что Starlink используется только в оборонительных целях. «Если бы украинские атаки смогли потопить российский флот, это было бы похоже на мини-Перл-Харбор и привело бы к значительной эскалации, — был убежден Маск, которого цитирует Айзексон. — Мы не хотели быть частью этого».

Когда же журналисты Washington Post спросили биографа, почему Маск не предупредил украинцев об ограничении действия Starlink возле Крыма — ведь сложная операция стоила усилий и планировалась до последнего момента — Айзексон ответил: «Честно говоря, не знаю».

Именно после этой ситуации, в начале октября 2022-го, Маск обнародовал в Твиттере свой скандальный «мирный план», предусматривающий проведение новых референдумов на Донбассе и в других захваченных Россией регионах Украины, а также признание Крыма частью России,

«Гребаные» украинские дроны: руководитель SpaceX поддержала желание Маска ограничить покрытие Starlink

В начале октября 2022-го Маск также расширил ограничения на использование Starlink для других операций Украины — в частности часть покрытия было отключено в оккупированных Россией регионах юга и востока Украины. Это привело к еще одному шквалу звонков в адрес Маска.

Тогда он попытался частично переложить финансирование сети на Пентагон, настаивая, что его частная компания больше не намерена «спонсировать» усилия ВСУ — в этом Маска поддерживала и президент SpaceX Гвинн Шотвелл. «Сначала мы предоставляли украинцам бесплатные услуги для гуманитарных и оборонных целей, таких как содержание в надлежащем состоянии их больниц и банковских систем, — заявила она Айзексону, — но потом они начали оснащать ими [средствами Starlink] их гребаные дроны [fucking drones], которые пытались взорвать российские корабли […] Платить за удары военных беспилотников — это неправильно».

Именно Шотвелл начала переговоры о заключении контракта с Пентагоном. Минобороны США согласилось заплатить SpaceX 145 млн долларов за покрытие услуги. Однако когда эта история попала в СМИ, Маск отреагировал на волну критики и решил отозвать свой запрос на финансирование. Предприниматель заявил, что SpaceX и в дальнейшем будет предоставлять бесплатное обслуживание тех терминалов, которые уже работают в Украине.

Судя по всему, это возмутило директора SpaceX. «Пентагон буквально был готов передать мне чек на 145 млн долларов. Тогда Илон поддался фигне в Twitter и ненавистникам из Пентагона, которые слили эту историю [в СМИ]», — цитирует Айзексон слова Гвинн Шотвелл.

«Ищите мира»: тщетные попытки Федорова доказать Маску, что освобождение Украины не является « наступлением» на Россию

Украинский вице-премьер Михаил Федоров пытался найти подход к Илону Маску, неустанно отмечая его помощь Украине. Он также передал Маску, что готов понять его позицию относительно неиспользования Starlink для атак в Крыму. Однако Федоров пытался уговорить Маска позволить Украине применять эту связь на востоке Украины, в частности на деоккупированных территориях.

Далее Уолтер Айзексон дословно приводит такую их переписку относительно оккупированных территорий Украины:

Федоров: Отторжение этих территорий абсолютно несправедливо. Я родом из села Васильевка Запорожской области, там живут мои родители и друзья. Сейчас это село оккупировано российскими войсками, здесь царит полный беспредел и беззаконие — жители с нетерпением ждут освобождения. […]. В конце сентября мы заметили, что Starlink не работает в освобожденных селах, что делает невозможным восстановление критической инфраструктуры этих территорий. Для нас это вопрос жизни и смерти.

Маск: Когда в России пройдет полная мобилизация, они уничтожат всю инфраструктуру по всей Украине и продвинутся далеко за пределы нынешних [оккупированных] территорий. НАТО будет вынуждено вмешаться, чтобы предотвратить захват всей Украины Россией. В этот момент риск Третьей мировой войны станет очень высоким.

Федоров: Мобилизация в России может привести к свержению Путина. Это не война российского народа, и они не хотят отправляться [на войну] в Украину.

Маск: Россия не остановится ни перед чем — ни перед чем, чтобы удержать Крым. Это создает катастрофические риски для мира. […]. Ищите мира, пока вы за вами преимущество. […]. Давайте обсудим это [далее Маск указал свой новый частный номер мобильного телефона.] Я буду поддерживать любой прагматичный путь к миру, который служит высшему благу для всего человечества.

Федоров: Понимаю. Мы смотрим глазами украинцев, а вы — с позиции человека, который хочет спасти человечество. И не просто хочет, а делает для этого больше, чем кто-либо другой.

Именно после этой переписки Маск заявил Айзексону: «Как я оказался на этой войне? Starlink не был создан для войн. Он создавался для того, чтобы люди могли смотреть Netflix и отдыхать, учиться в школах онлайн и делать добрые мирные вещи, а не наносить удары беспилотниками».

Точка в истории: Маск передал Пентагону часть контроля над Starlink

В итоге SpaceX договорилась с различными государственными учреждениями США об оплате расширенного покрытия Starlink в Украине, а американские военные и ЦРУ разработали условия предоставления услуг. В начале 2023 года в Украину было отправлено еще более 100 тыс. новых спутниковых антенн. Кроме того, Starlink запустила побочный сервис под названием Starshield, разработанный специально для военного использования.

SpaceX предоставила лицензию на использование спутников Starshield и соответствующих услуг связи для американских военных и других государственных агентств, позволяя правительству США определять, как такая связь может и должна использоваться в Украине и других странах.

Режим демона: что рассказывает семья Маска о его ипостасях Джекила и Хайда

В книге Айзексона близкие Маска неоднократно упоминают о моментах, когда предприниматель проявляет самую жесткую сторону своего переменчивого характера.

Певица Граймс, мать троих детей Маска (о существовании третьего ребенка стало известно только из новой биографии), в книге называет подобные приступы ярости «режимом демона»: «Режим демона — это когда он темнеет и его поглощает шторм, бушующий внутри его мозга», — говорит она, добавляя, что такой «модус» вызывает немало хаоса, но якобы помогает Маску справляться со всем [get shit done].

Кимбал, брат Маска, описывает это так: «Еще минуту назад он был с вами чрезвычайно доброжелательным, а уже в следующий момент кричит на вас, вычитывает часами — буквально по два или три часа, пока вы вынуждены просто стоять там — называя вас никчемным, жалким, нанося [моральные] шрамы и отпуская злобные комментарии, не позволяя вам уйти».

Уолтер Айзексон приводит и собственное впечатление о том, что случается с Маском в подобном «режиме»: «Это почти как Доктор Джекил и мистер Хайд: его будтно накрывает туча, он впадает в транс и может быть ледяным и суровым, — пишет биограф, — Он никогда не злится по-настоящему, никогда не доходит до применения физической силы, но [становится] холодно-жестоким по отношению к людям. А потом он почти не помнит, что натворил. Иногда я спрашивал, мол, почему вы сказали это такому-то человеку? А он бессмысленно смотрел на меня, будто не полностью помня, что произошло, когда он был в режиме демона».

Нетерпимый к контрмнениям и вдохновитель « режима паники»: алгоритмы Маска — топ-менеджера

The New York Times отмечает, что в своей книге Айзексон удачно передал, как сильно Маск не любит, когда его мнению сопротивляются. «Некоторые из его заместителей настаивают, что он в конце концов прислушивается к здравому смыслу, однако Айзексон воочию увидел привычку Маска высмеивать как саботажника или идиота каждого, кто оказывает ему сопротивление», — пишет издание.

Биограф также подтверждает известные ранее свидетельства о том, что Маск является чрезвычайно требовательным менеджером, который «с презрением относится к концепции баланса между работой и личной жизнью».

Автор книги предполагает, что Маск унаследовал от отца свой взрывной темперамент и склонность отвергать все, что ему не нравится, как бессмысленное. Кроме того, как генеральный директор шести компаний, он иногда в произвольном порядке отправляет одну из них в «режим паники». Одно из правил, которое он заставляет своих руководителей повторять с почти религиозным прстрастием — это «работать с маниакальным чувством срочности».

Айзексон также описывает «алгоритм» Маска, согласно которому он предлагает своим работникам решать проблемы. В упрощенном виде его можно изложить в таких максимах:

ставить под сомнение любое требование ( даже если это требование юридического департамента или департамента безопасности);

даже если это требование юридического департамента или департамента безопасности); избавиться от любой части или процесса, если это возможно;

упрощать и оптимизировать;

ускорять циклы;

автоматизировать.

«Единственные правила — это те, которые диктуют законы физики. Все остальное является рекомендацией», — приводит Айзексон еще одно наставление Маска.

Зачем Маску Twitter?

После того, как в прошлом году Илон Маск приобрел Twitter (ныне сеть называется Х), язык вражды на этой платформе стал более распространенным, а продажи рекламы упали, напоминает NYT. Автор обзора также замечает, что читая новую биографию Маска, начинаешь задумываться, не станет ли Twitter его битвой при Ватерлоо — по аналогии с решающим боем, ставшим окончательным поражением для Наполеона.

«Он думал о нем [Twitter] как о технологической компании, — пишет Айзексон, — хотя на самом деле это была рекламная среда, основанная на человеческих эмоциях и отношениях».

Айзексон считает, что Маск хотел купить Twitter в том числе и потому, что над ним издевались в детстве, а «теперь он мог завладеть игровой площадкой». New York Times отмечает, что эта странная метафора в некотором смысле является идеальной. «Владение детской площадкой не убережет вас от издевательств. Если задуматься, владение детской площадкой не принесет вам ничего», — констатирует автор обзора биографии Маска в NYT.

Мужчина-ребенок: чего стоят достижения Маска на фоне его поступков?

Как отмечает The Vox, один из главных вопросов, который пытается исследовать Уолтер Айзексон в своей биографии Илона Маска — могут ли его новаторские технологические достижения затмить недостатки его личности и тот способ, которым он обращается с людьми, амбициозно пытаясь их «спасти».

«Достиг бы сдержанный Маск того же, чего достиг Маск раскованный? — размышляет Айзексон в конце книги. — Могли бы вы вывести ракеты на орбиту или обеспечить переход к электрическим транспортным средствам, не принимая его во всех аспектах, уравновешенного и сумасшедшего? Иногда великими новаторами являются склонные к риску мужчины-дети, которые сопротивляются тому, чтобы их приучали ходить на горшок».