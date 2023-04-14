В Молдове лидера пророссийской партии Шор заочно приговорили к 15 годам тюрьмы 14 апреля, 00:38 Илан Шор (Фото:скриншот видео / Ilan Shor / Facebook)

Суд в Молдове приговорил пророссийского олигарха, беглого лидера партии Шор Илана Шора к 15 годам тюрьмы и конфискации имущества на 5 млрд леев (более 270 млн долларов).

Об этом сообщает NewsMaker со ссылкой на главу юридической комиссии парламента Молдовы Олесю Стамате (партия Действие и солидарность). Решение является окончательным.



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«Правосудие наконец восторжествовало в нашей стране. Апелляционная палата приговорила Шора к 15 годам тюрьмы. Где бы он ни отбывал наказание, в Израиле или в Молдове, все арестованное имущество теперь конфискуют в пользу государства», — написала депутат, уточнив, что речь только об одном деле в отношении Шора.



В 2015 году Шор был приговорен к 7,5 годам тюрьмы по делу о хищении 1 млрд долларов из молдавских банков, но находился на свободе до вынесения окончательного приговора. Судебные заседания неоднократно откладывали, а политик сбежал из Молдовы в 2019 году. Шор и его политсила находятся под санкциями США с октября 2022 года.

В Минфине США считают, что перед выборами в 2021 году Шор сотрудничал с российским режимом, чтобы взять под контроль парламент Молдовы, который затем должен был поддержать ряд законопроектов в интересах России, а летом 2022 года пытался подорвать заявку Молдовы на вступление в ЕС.