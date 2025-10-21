Мерц рассказал, что испытывает искусственный интеллект для разработки немецкого законодательства

Канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал, что использует искусственный интеллект в своей работе, в частности для разработки законодательства. Об этом во вторник, 21 октября, сообщило немецкое издание Spiegel .

Мерц отметил, что «осваивает базовую систему на собственном компьютере».

«Я даже испытал его очень конкретно во время законодательного проекта, который мы одобрили в федеральном правительстве, а именно — активной пенсии, который касался формулировки в Законе о подоходном налоге», — добавил канцлер Германии.

Также он отметил, что предложения ИИ были «удивительные», и хотя технология продемонстрировала определенные ограничения, он убежден в ее потенциале.

В 2023 году сообщалось, что в Германии уволили главного редактора журнала Die Aktuelle, где вышло «интервью» гонщика Михаэля Шумахера, которое создал искусственный интеллект.

Немецкий журнал Die Aktuelle опубликовал статью, поданную как эксклюзивное интервью с Михаэлем Шумахером. Двухстраничный материал под названием «Моя жизнь полностью изменилась» был опубликован на первой странице журнала вместе с фотографией Шумахера под заголовками «Первое интервью» и «Мировая сенсация».