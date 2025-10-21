Мерц рассказал, что испытывает искусственный интеллект для разработки немецкого законодательства
Мерц рассказал, как использует в работе искусственный интеллект (Фото: REUTERS/Heiko Becker)
Канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал, что использует искусственный интеллект в своей работе, в частности для разработки законодательства. Об этом во вторник, 21 октября, сообщило немецкое издание Spiegel.
Мерц отметил, что «осваивает базовую систему на собственном компьютере».
«Я даже испытал его очень конкретно во время законодательного проекта, который мы одобрили в федеральном правительстве, а именно — активной пенсии, который касался формулировки в Законе о подоходном налоге», — добавил канцлер Германии.
Также он отметил, что предложения ИИ были «удивительные», и хотя технология продемонстрировала определенные ограничения, он убежден в ее потенциале.
