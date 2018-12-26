Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Иван Компан
Главная победа уходящего года
Иван Яковина
Трамп выводит войска из Сирии. Чем все закончится?
Сергей Жадан
Рано подводить итоги
Марат Гельман
Время – союзник Путина. Какой стала Россия в 2018-м

ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт в Ливии

Сегодня, 05:19
17
Цей матеріал також доступний українською

Взрыв прогремел в здании МИД Ливии

Террористическая организация Исламское государство взяла на себя ответственность за теракт в здании Министерства иностранных дел Ливии.

Взрыв был организован тремя боевиками с поясами смертников и автоматическим оружием, передает Интерфакс-Украина.

Сообщается, что теракт начался с поджога автомобилей у здания МИД. После этого боевики открыли стрельбу и пытались прорваться в здание. Один террорист был убит, двое других попали в здание и подорвали себя.

Среди погибших был старший дипломат Ибрахимаш-Шейби.

Напомним, 25 декабря в здании МИД Ливии произошел теракт, в результате которого погибли три человека.

Теги:   Ливия ИГИЛ

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте также

События

Вчера, 10:34

article_img
Секса больше нет. Работа и виртуальный мир вытесняют интимные отношения из жизни украинцев
События

Вчера, 09:21

article_img
На осадном положении. Как Бердянск переживает морскую блокаду России - репортаж
Украина

Вчера, 07:09

article_img
С микрофоном, в армии, в путешествии. Известные украинцы рассказали, как отпразднуют Новый год

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться