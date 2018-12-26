ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт в Ливии Сегодня, 05:19 17 Цей матеріал також доступний українською Взрыв прогремел в здании МИД Ливии

Террористическая организация Исламское государство взяла на себя ответственность за теракт в здании Министерства иностранных дел Ливии.

Взрыв был организован тремя боевиками с поясами смертников и автоматическим оружием, передает Интерфакс-Украина.

Сообщается, что теракт начался с поджога автомобилей у здания МИД. После этого боевики открыли стрельбу и пытались прорваться в здание. Один террорист был убит, двое других попали в здание и подорвали себя.

Среди погибших был старший дипломат Ибрахимаш-Шейби.

Напомним, 25 декабря в здании МИД Ливии произошел теракт, в результате которого погибли три человека.