ИГ взяло на себя ответственность за нападение с ножом на прохожих в Париже

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Во время нападения преступник кричал

Во время нападения преступник кричал "Аллах акбар".

Террористическая группировка Исламское государство взяла на себя ответственность за нападение на прохожих в Париже, в результате которого погиб один человек и четверо получили ранения, сообщает FranceInfo.

Как передает BFMTV, прокурор французской столицы Франсуа Моленс сообщил, что по словам очевидцев, во время нападения преступник кричал "Аллах акбар".

В полиции отметили, что отдел по борьбе с терроризмом местной прокуратуры ведет расследование произошедшего.

Напомним, вечером, 12 мая, в центре Парижа неизвестный напал на прохожих с ножом. В результате один человек получил смертельные ранения и скончался. Еще четверо пострадали, двое из них получили тяжелые ранения. Французская полиция ликвидировала нападавшего, при нем не было найдено никаких документов.

 

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