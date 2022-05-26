Бывшему президенту Молдовы Додону предъявили обвинение в коррупции и госизмене: прокуроры запросили ордер на арест 26 мая, 10:37 Цей матеріал також доступний українською Игорь Додон (Фото:Kremlin via REUTERS)

Бывшему президенту Молдовы Игорю Додону, известному своими пророссийскими взглядами, предъявили обвинения в коррупции и государственной измене.



Пресс-секретарь Генпрокуратуры Молдовы Марианна Керпек заявила, что ведомство обратилось в суд с запросом об ордере на арест Додона на 30 суток, сообщает DW.

По ее словам, уголовное дело в отношении экс-президента возбуждено по четырем статьям: помимо пассивной коррупции и госизмены, речь также идет о незаконном обогащении и получении финансирования политической партии от преступной организации.

Видео дня

24 мая после обысков Игорь Додон был задержан на 72 часа. Его поместили в следственный изолятор в Кишиневе.

Как сообщили в Генпрокуратуре, обыски прошли в 12 помещениях, принадлежащих Додону и его ближайшему окружению. Они также были проведены в офисе молдавско-российского делового союза, который экс-президент Молдовы создал и возглавил в феврале.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.