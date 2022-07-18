Гиркин в России использовал паспорт прикрытия ФСБ, через который связан с отравителями Навального — расследование 18 июля, 18:23 Террорист Игорь Гиркин (Фото:кадр видео Легендарные подразделения от Геннадия Дубового via YouTube)

Бывший так называемый «министр обороны» псевдореспублики «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков) в России много лет пользовался паспортами прикрытия от ФСБ на вымышленное имя Сергей Рунов, — об этом идет речь в совместном расследовании The Insider и Bellingcat, опубликованном в понедельник, 18 июля.

В расследовании сказано, что у бывшего боевика, который называл себя «полковником ФСБ в запасе», общая серия паспортов прикрытия ФСБ с двумя отравителями российского оппозиционера Алексея Навального ядом Новичок, а также со спецназовцем Вадимом Красиковым, который убил чеченского беженца Зелимхана Хангошвили в Берлине и участвовал в нескольких убийствах предпринимателей в России.



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У бывшего главаря боевиков так называемой «ЛНР» Игоря Плотницкого общая серия паспорта с хакерами ГРУ (он использует имя Игорь Плотников). Расследователи нашли связь благодаря женам боевиков, с которыми те летали под фальшивыми именами по одной брони билетов. Поездки «Рунова» и «Плотникова» совпадают с местами и датами публичных выступлений Гиркина и Плотницкого в России.

Жена Красикова сама получила фальшивый паспорт после того, как его задержали в Германии.



«Если эти личности действительно вымышлены, маловероятно, что паспорта могли выдать без ведома или благословения российских спецслужб», — сказано в расследовании Bellingcat.

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