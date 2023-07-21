РосСМИ: Сегодня суд изберет меру пресечения террористу Гиркину, все это время он был на допросе 21 июля, 16:56 Игорь Стрелков (Фото:112/Telegram)

В пятницу, 21 июля, московский суд изберет меру пресечения российскому террористу Игорь Стрелкову (Гиркину) по подозрению в экстремизме, сообщают российские Telegram-каналы.

«Сегодня московский суд должен избрать меру пресечения Игорю Стрелкову по подозрению в экстремизме», — пишут российские паблики.

По их данным, все это время российский боевик находился на допросе.

Видео дня

Дополнено 17:03 ФСБ попросит избрать Стрелкову меру пресечения в виде подписки о невыезде, сообщил российский ресурс Ведомости со ссылкой на источник, близкий к следствию.



По данным СМИ, в пятницу в России задержали военного преступника Гиркина. Сообщается, что он был задержан по заявлению бывшего боевика ЧВК Вагнер.

В Telegram-канале военного преступника появилось сообщение от его жены Мирославы Регинской. По ее словам, против Гиркина выдвинуты обвинения в экстремизме.

Игорь Гиркин ранее публично критиковал диктатора Владимира Путина. Например, он усомнился в дееспособности главы кремлевского режима, сравнив его с «мумией».

Стрелков сейчас находится в международном розыске по делу об уничтожении малазийского Boeing рейса MH17 в небе над Донбассом. В отношении него был вынесен приговор, предусматривающий пожизненное лишение свободы.