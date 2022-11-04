Не на фронте. Христо Грозев рассказал, где сейчас террорист Гиркин 4 ноября, 22:14 Фото Гиркина с женой, опубликованное в его Telegram (Фото:Стрелков Игорь/Telegram)

Руководитель агентства Bellingcat Христо Грозев рассказал, где сейчас террорист Игорь Гиркин, один из главных подозреваемых в причастности к крушению рейса MH17.

В эфире нидерландского телеканала NPO 1 Грозев сообщил, что Гиркин сейчас рядом с фронтом, но не за линией фронта. По информации расследователя, тот занимается подготовкой, обучением и вербовкой добровольцев на войну против Украины.

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Грозев отметил, что Кремль, судя по всему, не хочет выпускать террориста из виду, потому что он может попасть в плен.

Журналист также предположил, что, как только Гиркин перейдет за линию фронта, «большая часть украинских спецслужб будет сосредоточена на его задержании, и, вероятно, не только украинских».

В октябре руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Гиркин уже прибыл на оккупированную территорию Украины.

15 октября жена Гиркина опубликовала в его Telegram-канале совместное фото, на котором он был в военной форме, фактически подтвердив слухи, что боевик опять отправился на войну против Украины.

СБУ и Генеральная прокуратура открыли против Гиркина ряд дел за террористическую деятельность, пытки, убийства и нарушение государственного суверенитета. Также Гиркин объявлен в международный розыск Нидерландами по делу о сбитии рейса MH17.