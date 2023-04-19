Фанатик войны. Посадит ли Путин Гиркина — мнение Ильи Пономарева 19 апреля, 21:38 Путин хочет, чтобы оппозиционеры в России были такими, как Гиркин, считает Пономарев (Фото:Kremlin.ru/Handout via REUTERS)

Военного преступника Игорь Гиркин, который позиционирует себя как «рассерженный патриот» и критикует Кремль и вооруженные силы России, диктатор Владимир Путин воспринимает как настоящую оппозицию. Об этом в эфире Radio NV сказал бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.



По словам Пономарева, Гиркин является фанатиком войны, очень убежденным в своих взглядах. Он искренне недоволен действиями Путина и военной верхушки, но парадоксальным образом это не делает его в глазах диктатора врагом, с которым надо расправиться, считает российский оппозиционер.

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«Путин является преступником, и для него понятие — это главный принцип его существования и поведения. В его понятиях Гиркин не пересекает каких-либо красных линий. Он за войну, он за то, чтобы одолеть Украину, уничтожить ее, то есть разделяет все публичные цели путинской политики. За что его сажать?» — прокомментировал он.

Гиркина заблокировали в российских СМИ, оставив площадку в Интернете, но Путин не относится к современным медиа серьезно, напомнил политик.

«Путин не против того, чтобы вообще существовала оппозиция, для него это (Гиркин — ред.) и есть оппозиция, настоящая оппозиция, критикующая, даже жестко критикующая, но разделяющая главные принципы существования государства», — подчеркнул Пономарев.

Гиркин находится в международном розыске по делу об уничтожении малазийского Boeing MH17 в небе над Донбассом. В отношении него был вынесен приговор, предусматривающий пожизненное лишение свободы.

В последнее время он заявляет, что Россия по вине властей оказалась не готова к затяжной войне против Украины.

13 апреля стало известно, что на Гиркина написали донос, его требуют проверить по статье о «дискредитации» российской армии из-за его стримов и публикаций в соцсетях.