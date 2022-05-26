Суд в Молдове отправил Додона под домашний арест 26 мая, 17:33 Цей матеріал також доступний українською Игорь Додон (Фото:Igor Dodon / Facebook)

Молдавский суд отправил бывшего президента страны Игоря Додона под домашний арест на 30 суток. Об этом сообщает издание Newsmaker.

Родственника Додона Петру Мериняну, который тоже проходит по делу, отправили под предварительный арест на 30 суток.

Ранее Игорю Додону предъявили обвинения в коррупции и государственной измене. Генпрокуратура Молдовы ходатайствовала о его аресте на 30 суток. Уголовное дело в отношении экс-президента открыто по четырем статьям: помимо пассивной коррупции и госизмены, речь также идет о незаконном обогащении и получении финансирования политической партии от преступной организации.

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24 мая после обысков Игорь Додон был задержан на 72 часа. Его поместили в следственный изолятор в Кишиневе.

Как сообщили в Генпрокуратуре, обыски прошли в 12 помещениях, принадлежащих Додону и его ближайшему окружению. Они также были проведены в офисе молдавско-российского делового союза, который экс-президент Молдовы создал и возглавил в феврале.

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