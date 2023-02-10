«Заискивание перед Путиным». Идея правых популистов о завершении войны РФ против Украины возмутила другие фракции Бундестага 10 февраля, 20:27 партнерство с DW Лидер фракции АдН в Бундестаге Алиса Вайдель, 8 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Christian Mang)

Правопопулистская партия Альтернатива для Германии представила мирную инициативу об окончании войны в Украине. Что предполагал план АдН и как отнеслись к нему депутаты Бундестага — в репортаже DW.



Словесні перепалки між членами парламентських фракцій, які перебувають у взаємній опозиції, — звична справа під час засідань німецького Бундестагу, але зазвичай депутати намагаються уникати надто різких висловлювань. Однак на засіданні парламенту 9 лютого емоції в пленарному залі вирували через край, тож віцепрезидентка Бундестагу Івонне Магвас, що керувала засіданням, навіть змушена була кілька разів винести зауваження тим, хто виступав, і просити їх утримуватися від непарламентських формулювань.

Приводом став виступ почесного голови правопопулістської партії «Альтернатива для Німеччини» (АдН) Александера Ґауланда, який презентував розроблену його однопартійцями ініціативу під довгою назвою «Історична відповідальність Німеччини за мир у Європі: мирна ініціатива з гарантіями безпеки для України та Росії».

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Симпатії АдН до путінської Росії залишаються незмінними

Правопопулісти з АдН від початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну послідовно виступають проти військової підтримки Києва. Вони різко критикують постачання німецької зброї в Україну, звинувачують уряд Німеччини в «розпалюванні війни», а нещодавнє рішення постачати Україні танки Leopard 2 керівництво партії назвало «катастрофічним рішенням».

Водночас симпатії німецьких правопопулістів до російської влади не є секретом ні для кого в Німеччині. До 24 лютого 2022 року представники АдН були частими гостями в Росії та анексованому Криму. У грудні 2020 року делегація від партії навіть отримала аудієнцію у міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова. Після повномасштабного російського вторгнення в Україну кількість прихильників Росії в лавах АдН помітно поменшала: керівництво Альтернативи для Німеччини, як і інші парламентські партії ФРН, засудило агресивну війну Росії як таку, що суперечить міжнародному праву.

Проте АдН, як і раніше, демонструє «розуміння позиції Росії»: наприклад, на початку лютого депутат Бундестагу, правопопуліст Штефен Котре став учасником ток-шоу кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова. Підключившись до програми через відеозв'язок, Котре розкритикував німецькі ЗМІ, які, за його словами, налаштовують жителів Німеччини проти Росії, і міністерку закордонних справ ФРН Анналену Бербок, яка «оголосила війну Росії».

Після того як німецькі медіа повідомили про цей виступ, Котре написав у Twitter, що «готовий дати інтерв'ю будь-кому» і, «незважаючи на війну», потрібно використовувати «дипломатію і розмови один з одним — усі канали».

Праві популісти звинуватили Київ у втягуванні ФРН у війну

«Мирний план» АдН щодо закінчення війни в Україні, який представив почесний голова партії Александер Ґауланд німецьким депутатам, також передбачає використання дипломатії замість постачання зброї. Ледве розпочавши виступ, Ґауланд практично відразу ж звинуватив Україну в тому, що вона «зацікавлена у втягуванні Німеччини в цю війну». «Сьогодні танки Leopard 2, завтра — бойові літаки, а післязавтра, можливо, на українській землі опиняться солдати НАТО», — заявив правий популіст.

Німеччина вирішила передати Україні танки Leopard 2 / Фото: Martin Meissner/AP Photo/picture alliance

Позиція Заходу, яка полягає в тому, що компроміс із Росією неможливий, заснована на «припущенні, що Путін хоче знищити Україну», сказав Ґауланд. Однак це припущення, за його словами, «ніколи не перевірялося під час переговорів». «Геть від перемоги однієї сторони і поразки іншої. Геть від військового вирішення питання. Ніхто не повинен перемогти в цій війні, і тільки якщо ми остаточно визнаємо це і працюватимемо над мирним рішенням, у миру буде шанс», — завершив виступ почесний голова АдН під оплески своїх однопартійців і обурені вигуки депутатів інших партій.

Що входить до «мирного плану» АдН?

Проєкт «мирного плану» парламентської фракції АдН, з яким депутати Бундестагу мали можливість ознайомитися ще до засідання парламенту, пропонує уряду ФРН виступити з ініціативою гарантій безпеки для України і Росії на певних умовах. Як «перший крок» пропонується «пов’язати політичну, військову і фінансову підтримку України з готовністю Києва до серйозних мирних переговорів, а також вимагати готовності до переговорів від Росії».

Уряд Німеччини, на думку АдН, має сприяти тому, щоб до Києва і Москви вирушила міжнародна делегація на чолі з представником Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), яка домовилася би з обома сторонами військового конфлікту про «негайне припинення вогню» на термін щонайменше 90 днів і про відведення військ у 30-кілометровій смузі під наглядом ОБСЄ.

Депутати АдН також пропонують створити підмандатні території ООН у чотирьох областях України: Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській. Крім того, має бути здійснено поступове «виведення російських військ з території України до кордонів 24 лютого 2022 року з одночасним поступовим скороченням військової підтримки України з боку країн-членів ЄС, Великої Британії та США», а також «поступове скасування санкцій, спрямованих проти Російської Федерації».

Нарешті, німецькі правопопулісти допускають надання Україні привілейованого партнерства з ЄС «за умови, що Україна не стане членом НАТО або ЄС». Крім того, в країні не має бути розміщена ядерна зброя, ракети або іноземні війська.

Соціал-демократи відкинули « нісенітницю» АдН

Депутат від правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Ральф Штеґнер, який першим опонував Александеру Ґауланду, не приховував свого обурення. Він звинуватив правопопулістів у підтримці путінського режиму, згадавши їхні «поїздки до Криму на сумнівні заходи», «відвідування Білорусі, де править маріонетковий режим Путіна» і «виступи в пропагандистських шоу на російському телебаченні».

За словами соціал-демократа, АдН традиційно «симпатизує диктаторам і автократам», тому не дивно, що ця партія представляє «інтереси Володимира Путіна». «Не праворадикали повинні розповідати нам про мир. Ви не Альтернатива для Німеччини. Ви — ганьба для Німеччини!» — заявив депутат. За його словами, уже зараз можна повідомити про подальшу долю ініціативи АдН: соціал-демократи в Бундестазі ніколи не погодяться з тією «нісенітницею», яку запропонували правопопулісти.

Депутат ХДС вибачився перед українським народом

Не менш емоційною була і промова депутата від опозиційного блоку ХДС/ХСС Кнута Абрагама. Він розпочав свій виступ із вибачення перед українським народом за ініціативу АдН, «мирний план» якої — це не більше ніж «політичний театр». «Люба Україно! Це — не Німеччина. Це — тільки АдН», — запевнив парламентарій, змахнувши рукою в бік сектору в пленарній залі, де зазвичай сидять депутати Альтернативи для Німеччини.

Він нагадав, що мирний план, який дає змогу завершити війну в Україні, вже є — це Паризька хартія, ухвалена 1990 року, і Будапештський меморандум 1994 року. Ці плани передбачають повне виведення російських військ з усіх окупованих територій України. «І це не вимога — це правова ситуація», — підкреслив Абрагам. Насамкінець він знову звернувся до всіх українців і «тих небагатьох сміливців, які чинять опір у Росії». «Ця „ініціатива“ — не Німеччина, — повторив депутат. — Ця „ініціатива“ розмовляє мовою путінської Москви та її берлінських пособників. І саме тому ми відкидаємо цю обурливу пропозицію».

«Росія повинна програти!»

Експерт з питань зовнішньої політики партії Союз-90/Зелені Юрґен Тріттін звинуватив депутатів АдН у тому, що вони повністю перевернули з ніг на голову питання про військову провину. «Якщо ви хочете знати, як велася ця війна, подивіться звіти з Бучі та інших українських міст. На думку спадають історичні асоціації з діями німецького вермахту, СС і поліції в Україні, Росії та інших країнах», — заявив політик. Він підкреслив, що «Україну необхідно оснастити так, щоб її не захопив імперіалістичний агресор, який веде завойовницьку війну». І саме за це, додав Тріттін, виступає його партія.

Свідчення ймовірних воєнних злочинів Росії у Бучі після відходу російських військ / Фото: Zohra Bensemra/REUTERS

Депутат від Вільної демократичної партії (ВДП) Ульріх Лехте говорив про «неприховане підлещування» АдН до режиму, який намагається залякати сусідні країни. Політикиня від Християнського демократичного союзу (ХДС) Серап Гюлер зазначила, що той, хто хоче закінчити цю війну, повинен виступити проти Путіна, «тому що Путін — єдиний, хто може закінчити цю війну (…), негайно вивівши війська з України». «Це просто якась сатира, коли „ініціатива“ АдН передбачає гарантії безпеки для обох сторін конфлікту. Росія повинна програти!» — резюмувала німецька депутатка.

«Слава Україні!» у Бундестазі

Членкиня парламентської фракції від партії Союз-90/Зелені Яміла Шефер констатувала очевидний факт: «Якщо Україна припинить захищатися — вона зникне. Якщо Росія припинить воювати — закінчиться війна». Німеччина, за словами Шефер, повинна запобігти спробі знищення країни в центрі Європи — підтримка України продиктована, зокрема, й історичною відповідальністю Німеччини.

Депутатка від ВДП Аніко Ґлоґовскі-Мертен наголосила, що Росія може закінчити війну, «негайно вивівши всіх солдатів з території України — причому до кордонів не 24 лютого 2022 року, а 19 лютого 2014 року». Ґлоґовскі-Мертен завершила свій виступ гаслом «Слава Україні!». Її прикладу наслідували ще кілька депутатів, які виступали за нею, — мабуть, ще жодного разу ці слова не лунали так часто в стінах пленарної зали Бундестагу.