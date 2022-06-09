«Шойгу — пустое место». Российский журналист о новых идеологах и политических фигурах кремлевской диктатуры — интервью 9 июня, 22:14 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на данный момент не более, чем пустое место, который понимает потерю своего влияния и значения, рассказал Радио НВ Михаил Фишман, российский журналист.

— Если почитать аналитические статьи, которые публикуют разные наши российские коллеги из независимых изданий, неподконтрольных Кремлю, приблизительно одно и тоже повторяют все инсайдеры, что успехов в Кремле среди этих политических приближенных к Путину элит добиваются только те, кто говорят Путину то, что он хочет слышать. Скажите, а это так давно? Это и раньше все так работало?

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— Мне кажется, да. А что вас тут удивляет? Мы же понимаем, мы же с вами знаем, это установленный факт, что вся война с Украиной изначально была построена на абсолютно ложных установках и абсолютно неверном понимании того, что будет происходить. Мы уже знаем, что Путин рассчитывал, что он захватит Украину за три дня, и что его армию будут встречать с цветами на улицах Киева и других украинских городов. И мы понимаем, что это обычно такое больное место любого авторитарного режима, потому что все хотят говорить то, что нравится начальнику. Потому что начальник один. Все концентрируется в одной голове.

А дальше ваше положение на службе, ваша карьера, ваши возможности, они зависят не от того, что вы умеете, насколько вы правильно оцениваете ситуацию и так далее, а зависят от того, что по этому поводу думает один конкретный человек. А дальше после этого Путин недоволен, что ему неправильно докладывали. Пусть он в зеркало посмотрит. Ему докладывают то, что он хочет услышать. Он всю систему выстроил так, что он верит своей собственной пропаганде. Естественно, его аппарат стал частью этой пропаганды. Он с ней сросся в одно неделимое целое. Точно также, как в какой-то момент стало понятно, что Путин верит новостям в телевизоре. Он стал верить в то, что ему докладывают в этих самых бумажках. Или Шойгу и так далее. И поэтому произошло то, что произошло. И случился разгром российских войск в Украине в первый месяц войны.

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