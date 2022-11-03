Сомневался даже Шойгу. Идеологами полномасштабного вторжения РФ в Украину были секретарь Совбеза РФ и председатель ФСБ — The Times 3 ноября, 16:20 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Секретарь совета безопасности РФ Николай Патрушев и директор ФСБ Александр Бортников убедили российского диктатора Владимира Путина в необходимости вторжения в Украину, сообщает The Times.

По информации источников издания в российском правительстве, из-за возраста Путина, которому в октябре исполнилось 70 лет, главные силовики решили, что у них истекает время для окончательного решения вопроса «западной агрессии». Для этого, по их мнению, нужно было «окончательно решить проблему Украины».

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Источник газеты в российском правительстве под псевдонимом Сергей Рыжий рассказал, что к середине лета 2021 года в ближайшем окружении Путина сформировалась «критическая масса» мыслей о необходимости нанесения «решающего военного удара». При этом формат «удара» на тот момент определен не был. Однако Патрушев и Бортников приняли принципиальное решение о вторжении уже к концу лета прошлого года. После этого им оставалось подготовить силы для удара и убедить Путина начать «операцию».

Министра обороны Сергея Шойгу The Times называет «колеблющимся исполнителем» среди высокопоставленных силовиков, подчеркивая, что политическая инициатива войны исходила именно от силового блока. Вместе с тем большинство российских элит не было информировано о планах начать войну и воспринимало предыдущие события как блеф со стороны Путина.

Один из собеседников издания, давний друг семьи Путина, утверждает, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вскоре после начала войны рассказал ему, что большинство членов Совбеза узнали о подготовке вторжения только на заседании 21 февраля.

Еще один источник газеты заявил, что миллиардер Михаил Фридман говорил ему за несколько дней до начала войны, ссылаясь на «высших друзей в спецслужбах», что опасности вторжения нет.