I Amsterdam: В Амстердаме демонтировали знаменитую инсталляцию
В Амстердаме демонтировали известную визитку города - инсталляцию I amsterdam, которая более десяти лет привлекала туристов.
Об этом сообщает de Volkskrant.
Инсталляцию решили убрать из-за инициативы партии Зеленые левые. В политической силе считают, что словосочетание Я Амстердам является воплощением чрезмерного индивидуализма, в то время как Амстердам стремится быть "солидарным и разнообразным".
Решение демонтировать знаменитую надпись поддержали большинство депутатов городского совета Амстердама.
Туристы смогут сфотографироваться на фоне популярной инсталляции, так как буквы после реставрации установят в менее популярных районах города.
Популярный у многих туристов слоган I amsterdam располагался на площади перед Государственным музеем с 2004 года.