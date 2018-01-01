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I Amsterdam: В Амстердаме демонтировали знаменитую инсталляцию

Сегодня, 20:42
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Инсталляция многие годы привлекала туристов со всего мира

В Амстердаме демонтировали известную визитку города - инсталляцию I amsterdam, которая более десяти лет привлекала туристов.

Об этом сообщает de Volkskrant.

Инсталляцию решили убрать из-за инициативы партии Зеленые левые. В политической силе считают, что словосочетание Я Амстердам является воплощением чрезмерного индивидуализма, в то время как Амстердам стремится быть "солидарным и разнообразным".

Решение демонтировать знаменитую надпись поддержали большинство депутатов городского совета Амстердама.

Туристы смогут сфотографироваться на фоне популярной инсталляции, так как буквы после реставрации установят в менее популярных районах города.

Популярный у многих туристов слоган I amsterdam располагался на площади перед Государственным музеем с 2004 года.

Теги:   Инсталляция Амстердам Европа

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