Хуситы запустили баллистические ракеты по Саудовской Аравии: обломки упали в районе Мекки

Ранее хуситы неоднократно отвергали обвинения Эр-Рияда в атаках на Мекку и Медину (Фото: Houthi Military Media/Handout via REUTERS.)

В Саудовской Аравии обломки двух перехваченных баллистических ракет упали в нескольких местах в регионе Мекки, в частности недалеко от деревни Сабуха. По данным саудовской службы гражданской обороны, ракеты были запущены йеменскими хуситами, а силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили их.

Об этом 12 ноября сообщает Reuters.

Инцидент произошел на фоне обострения конфликта между Саудовской Аравией и хуситами, которых поддерживает Иран.

Ранее хуситы неоднократно отвергали обвинения Эр-Рияда в атаках на Мекку и Медину. Они заявляли, что их операции направлены против военных и стратегических объектов в других районах Саудовской Аравии. Последнюю атаку группировка пока не прокомментировала.

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В службе гражданской обороны Саудовской Аравии заявили, что атаки на гражданские объекты являются грубым нарушением международного гуманитарного права и свидетельствуют об опасном характере подобных действий.

На фоне наступления хуситы также усилили атаки на Саудовскую Аравию. Речь идет о заявленных группировкой ударах по Эр-Рияду и объекту Saudi Aramco в Янбу — одном из ключевых центров экспорта саудовской нефти на побережье Красного моря.

Из-за повреждения ключевой энергетической инфраструктуры компания Saudi Aramco впоследствии уведомила часть европейских клиентов о том, что не будет поставлять им нефть в октябре.

Таким образом, новая эскалация в Йемене создает риски не только для региональной безопасности, но и для мировых морских перевозок и энергетических рынков.

11 октября агентство Associated Press со ссылкой на органы гражданской авиации Саудовской Аравии сообщило, что в результате ракетной атаки на международный аэропорт имени короля Халида в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде погибли 12 человек, а еще более 300 получили ранения.

По данным агентства, среди погибших — четверо граждан Саудовской Аравии, двое граждан Бангладеш, а также граждане Палестины, США, Египта, Иордании, Сирии и Судана.