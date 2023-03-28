Преемник Николы Стерджен. В Шотландии избрали нового первого министра 28 марта, 18:11 Хумза Юсаф (Фото:REUTERS/Russell Cheyne)

Хумза Юсаф избран новым первым министром Шотландии после голосования в парламенте во вторник, 28 марта. Об этом сообщает BBC.

Политик получил большинство благодаря голосам его партии SNP (Шотландской национальной партии) и Шотландской партии зеленых. Оппозиция выступала против. 37-летний Юсаф — шестой первый министр Шотландии и первый представитель этнического меньшинства. Он также стал самым молодым первым министром и первым мусульманином, который возглавил крупную британскую партию. Его официально приведут к присяге в среду, 29 марта.



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Во время обращения в парламенту Юсаф пообещал, что не будет уклоняться от решения серьезных проблем, с которыми сталкивается страна. Он намерен защищать шотландскую демократию и продолжать бороться за независимость страны.

Накануне Шотландская национальная партия, которая занимает наибольшее количество мест в парламенте, избрала Юсафа новым лидером вместо Николы Стерджен. Юсаф работает в правительстве с 2012 года, он занимал посты министра юстиции, министра транспорта и министра здравоохранения, BBC называет его близким союзником Стерджен.

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В феврале стало известно, что первая министр Шотландии Никола Стерджен уходит в отставку после более восьми лет на посту. Она была первой женщиной на этой должности и выступала за независимость Шотландии.