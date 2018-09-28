Гуманитарная катастрофа в ее худшем виде. Грузия в ООН призвала Россию покинуть территорию Абхазии и Южной Осетии

Грузия призвала Россию вывести свои войска с оккупированных территорий – Абхазии и Южной Осетии.

Об этом в рамках 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил грузинский премьер-министр Мамука Бахтадзе, пишет Укринформ.

“Мы настоятельно призываем Российскую Федерацию: выполните взятые на себя и подписанные международные обязательства, выведите оккупационные силы с территории Грузии”, - сказал он.

По словам Бахтадзе, попытки Грузии нормализовать российско-грузинские отношения за столом переговоров наталкиваются на "непреодолимое сопротивление со стороны России”.

Он добавил, что ситуацию на оккупированных грузинских территориях можно назвать гуманитарной катастрофой в ее худшем виде.

“Полным ходом идет милитаризация региона и депопуляция оккупированных территорий. В связи с серьезным ухудшением ситуации в гуманитарной, социально-экономической и правозащитной сферах население оккупированных территорий уменьшилось в пять раз”,- резюмировал грузинский премьер.

Абхазия и Южная Осетия заявили о независимости в начале 1990-х годов. В 2008 году о признании независимости "республик" объявила Россия.

Кроме РФ независимости грузинских регионов признали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату и Тувалу (позднее отозвала признание).

В Тбилиси называют эти территории оккупированными регионами Грузии.

В основном же, мировое сообщество признает суверенитет Грузии над Южной Осетией и Абхазией. На территории двух самопровозглашенных образований находятся российские военные базы.