Губернатору Нью-Йорка отправили подозрительную посылку

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что в его офис на Манхэттене также был прислан подозрительный пакет.

По его словам, внутри посылки находилось, предположительно, взрывное устройство. Подозрительный предмет изъят и отправлен на проверку, передает CNN.

По словам Куомо, его не удивит, если будет обнаружено еще больше посылок со взрывными устройствами.

Смотрите также Бомбы для Обамы, Клинтонов и эвакуация в центре Нью-Йорка. В США разослали серию посылок со взрывчаткой

Напомним, что неизвестный отправил бывшему президенту США Бараку Обаме пакет со взрывчаткой. Такие же посылки были присланы экс-госсекретарю Хиллари Клинтон и миллиардеру Джорджу Соросу.

Из-за подозрительной посылки эвакуировали здание Тайм-Уорнер-Центра в Нью-Йорке, где расположен офис телеканала CNN.