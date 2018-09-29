Губернатор Приморья из Голливуда и угрозы УПЦ МП. Топ-5 цитат недели

Актер Стивен Сигал (на фото справа, архивный снимок) заявил, что не против занять пост губернатора Приморья в РФ

Журнал Новое Время собрал Топ-5 самых ярких цитат за прошлую неделю.

1. Экзархи Константинопольского патриархата должны покинуть каноническую территорию Украинской православной церкви.

Украинская православная церковь Московского патриархата потребовала выслать из Украины экзархов, готовящих автокефалию украинской православной церкви

2. Из-за долгов государства государству.

Зураб Аласания, глава Национальной телекомпании Украины, рассказал, почему телеканал UA:Первый прекратил вещание

3. Мы не сможем решить вопрос Приднестровья, если у нас не будет хороших отношений с Россией. Мы не решим проблему развития экономики, если мы не урегулируем вопрос общего рынка.

Игорь Додон, президент Молдовы, высказался в пользу улучшения отношений с Россией

4. Международный уголовный суд не имеет юрисдикции, легитимности и власти.

Дональд Трамп, президент США, во время выступления на Генассамблее ООН объявил Гаагский трибунал незаконным на территории его страны

5. Мне бы хотелось

Стивен Сигал, голливудский актер, имеющий российское гражданство, выступая во Владивостоке и узнав, что в Приморье нет губернатора, заявил, что хотел бы занять эту должность

Читайте этот материал в свежем номере журнала Новое Время - №35 от 27 сентября 2018 года