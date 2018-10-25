Губернатор Нью-Йорка рассказал о мотиве отправителя посылок с бомбами политикам

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что рассылка посылок с бомбами известным потитикам в США имеет политические мотивы.

В интервью CNN он рассказал, что к таким предварительным выводам пришли следователи, которые ведут дело о посылках с бомбами.

"Я считаю, что это предупреждение всем политикам, кандидатам на выборах и американцам. У нас могут быть политические различия, у нас они всегда были. Это то, что делает Америку Америкой", - сказал губернатор.

Он призвал показывать свои политические различия цивилизованно и избегать агрессии и гнева.

Напомним, неизвестный отправил бывшему президенту США Бараку Обаме пакет со взрывчаткой. Такие же посылки были присланы экс-госсекретарю Хиллари Клинтон и миллиардеру Джорджу Соросу.

Из-за подозрительной посылки эвакуировали здание Тайм-Уорнер-Центра в Нью-Йорке, где расположен офис телеканала CNN.

Президент США Дональд Трамп после массовой рассылки по почте пакетов со взрывными устройствами призвал американский народ к объединению.