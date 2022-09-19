Бывший король Испании Хуан Карлос, живущий в изгнании, воссоединился с семьей на похоронах Елизаветы II 19 сентября, 18:37 Бывший король Испании Хуан Карлос и его супруга королева София в Лондоне 19 сентября 2022 года (Фото:MARCO BERTORELLO/Pool via REUTERS)

Бывший король Испании (1975−2014) Хуан Карлос в понедельник, 19 сентября, прибыл на похороны королевы Великобритании Елизаветы II с супругой королевой Софией, сыном королем Филиппом и невесткой королевой-консортом Летицией.

Как сообщает The Guardian, четырех членов испанской королевской семьи впервые увидели вместе на публике после похорон старшей сестры Хуана Карлоса в январе 2020 года. Испанская газета El País назвала их воссоединение «первым посмертным чудом» королевы Елизаветы II.

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В августе 2020-го бывший король уехал из страны в Абу-Даби на фоне информации о его причастности к коррупционному скандалу. Его подозревали в коррупции и взяточничестве при строительстве железной дороги в Саудовской Аравии. В марте 2020 года появилась информация, что Хуан Карлос, будучи королем, якобы получил 100 млн долларов от Саудовской Аравии. Вскоре после этого нынешний король Филипп VI заявил, что отказывается от наследства отца, и лишил его ежегодного жалованья.

Агентство Reuters со ссылкой на источник в британском правительстве пишет, что официальную делегацию Испании возглавляют нынешний король Филипп и королева Летиция, но 84-летний Хуан Карлос, родственник покойной королевы Елизаветы II, получил частное приглашение. El Debate писало, что испанские чиновники в частном порядке связывались с Хуаном Карлосом и просили его не присутствовать на похоронах.

Левая испанская партия Unidas Podemos раскритиковала приглашение Хуана Карлоса на похороны и назвала его «беглым преступником».



19 сентября в Великобритании проходят похороны королевы Елизаветы II, которая умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. На церемонии государственных похорон присутствуют около 500 зарубежных высокопоставленных гостей, включая мировых лидеров и других представителей государств.

Тело королевы Елизаветы II предадут земле на территории Виндзорского замка, в мемориальной часовне короля Георга VI. Здесь же похоронены ее родители (король Георг VI и его супруга Елизавета) и сестра (принцесса Маргарет). Сюда перенесут останки супруга королевы — принца Филиппа, герцога Эдинбургского.



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