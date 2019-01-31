Хуан Гуайдо рассказал о тайных встречах с военными Венесуэлы Сегодня, 09:32 137 Цей матеріал також доступний українською EPA Гуайдо проводил тайные встречи с представителями венесуэльских военных EPA

Оппозиционный лидер Хуан Гуайдо, который объявил себя временным президентом Венесуэлы, заявил, что оппозиция пытается заручиться поддержкой военных.

В своей статье для New YorkTimes он написал, что проводил тайные встречи с венесуэльского военными.

Гуайдо подчеркнул, что "определяющим" для смены власти в Венесуэле является именно то, чтобы социалистическое правительство президента Николаса Мадуро потеряло поддержку со стороны военных.

А самому Гуайдо, по его словам, нужно, чтобы на его сторону перешли важнейшие виды войск.

Он также заверил, что большинство военных согласны с ним о невыносимых условиях жизни в Венесуэле.

Напомним, 23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя "исполняющим обязанности президента". США признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы и усилили список санкций давление на президента Николаса Мадуро.

О поддержке Гуайдо заявили также ЕС, Канада, Израиль, Гватемала, Бразилия, Аргентина, Перу, Чили, Парагвай, Гондурас, Коста-Рика, Панама, Боливия и другие страны.

Лидеры Франции и Испании дали президенту Венесуэлы Николасу Мадуро восемь дней на объявление о проведении внеочередных выборов, иначе они признают Хуана Гуайдо президентом страны.

В то же время в РФ признали Николаса Мадуро законным главой государства. К такой позиции также присоединился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также президент Беларуси Александр Лукашенко.

Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.