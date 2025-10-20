Песнь льда и амбиций. В Китае открылся самый большой в мире крытый горнолыжный курорт — рассказываем о его рекордах в инфографике

20 октября, 20:12
NV Премиум
Поделиться:
Здание напоминает синего кита, выпрыгивающего из воды. (Фото: german-design-award.com)

Здание напоминает синего кита, выпрыгивающего из воды. (Фото: german-design-award.com)

В Китае открылся крупнейший в мире крытый горнолыжный центр Huafa Ice and Snow World, который будет работать в течение всего года. Длина самой длинной трассы в нем составляет 441 м.

Huafa Ice and Snow World расположен в китайском городе Шэньчжэнь. По форме здание напоминает синего кита, выпрыгивающего из воды.

NV рассказывает об этом центре в своей инфографике.

Реклама

Редактор: Инна Семенова

Теги:   Китай Инфографика NV Горнолыжный курорт горнолыжный спорт

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies