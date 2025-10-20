Песнь льда и амбиций. В Китае открылся самый большой в мире крытый горнолыжный курорт — рассказываем о его рекордах в инфографике
Здание напоминает синего кита, выпрыгивающего из воды. (Фото: german-design-award.com)
В Китае открылся крупнейший в мире крытый горнолыжный центр Huafa Ice and Snow World, который будет работать в течение всего года. Длина самой длинной трассы в нем составляет 441 м.
Huafa Ice and Snow World расположен в китайском городе Шэньчжэнь. По форме здание напоминает синего кита, выпрыгивающего из воды.
NV рассказывает об этом центре в своей инфографике.